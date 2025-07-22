В нескольких городах начались протесты из-за законопроекта о НАБУ и САП: что известно (фото, видео)

Люди скандируют с плакатами

Президент Владимир Зеленский якобы подписал законопроект №12414, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Украинцы в Киеве, Львове, Днепре и Тернополе вышли на акцию протеста.

Об этом сообщают в местных телеграм-каналах. Сначала сообщили, что люди вышли под здание театра имени Ивана Франко в Киеве.

Добавим, что военный медик подразделения Ульф Дмитрий Козятинский призвал граждан собраться сегодня в 20:00 на площади возле Национального театра имени Ивана Франко.

Впоследствии информация появилась во львовских телеграм-каналах. Студенты выступают с заявлениями.

Днепряне тоже устроили митинг на улицах города. На опубликованных в сети кадрах заметно, что люди несмотря на непогоду стоят с зонтиками и выкрикивают "Вето 12414".

У здания Тернопольской областной военной администрации и областного совета проходит пикет. Там молодые люди с плакатами.

Что предшествовало

21 июля СБУ, ДБР и ОГП провели обыски примерно у 70 сотрудников НАБУ и САП, некоторых обвинили в госизмене и связях с РФ. Один сотрудник арестован за шпионаж.

22 июля парламент в быстром режиме принял законопроект № 12414, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП, подчинив их Генпрокурору.

Закон уже был передан на подпись президенту и дальше все зависит от его решения.

Ранее "Телеграф" писал, какими могут быть последствия принятия закона по НАБУ и САП.