Позор или необходимость? Рада поддержала проект, который ликвидирует независимость НАБУ и САП, что о нем известно
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Многие уже негативно высказались насчет принятия законопроекта
Верховная Рада Украины 22 июля приняла законопроект №12414. Он может ограничить полномочия Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Об этом сообщает "Телеграф". Отметим, что "за" принятие законопроекта проголосовали 263 депутата.
Как сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, он вместе с другими народными избранниками блокировал трибуну в знак несогласия с принятием законопроекта.
Важно отметить, что законопроект должен подписать президент Украины и только после этого он вступит в силу.
Законопроект №12414 — что о нем известно
Проект Закона "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины об особенностях досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения" был зарегистрирован в январе 2025 года. Инициаторами проекта являлись следующие народные избранники:
- Павлюк Максим;
- Медяник Вячеслав;
- Бакумов Александр;
- Минько Сергей.
22 июля в пресс-службе НАБУ было опубликовано официальное заявление о законопроекте №12414. Там отметили, что в проект внесли правки, фактически уничтожающие независимость НАБУ и САП и фактически подчиняющие деятельность Генеральному прокурору.
В частности, законопроект предусматривает, что:
- Генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору;
- имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, изменять подследственность, передавая дело другим органам;
- может закрыть расследование по требованию стороны защиты;
- сам разрешает споры о подследственности;
- самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;
- руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров – это решает только Генпрокурор.
"Фактически в случае принятия этого законопроекта Руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение Генпрокуратуры. Антикоррупционная инфраструктура Украины, построенная с 2015 года, будет разрушена", — пояснили в НАБУ.
Также в антикоррупционном бюро призывали депутатов воздержаться от голосования, которое может уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине.
Что такое НАБУ?
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) – это государственный правоохранительный орган, который расследует коррупционные преступления топ-чиновников. НАБУ создали в 2014 году для борьбы с коррупцией на самом высоком уровне.
Бюро расследует дела, где сумма ущерба превышает 5 миллионов гривен или которые относятся к должностным лицам. НАБУ имеет право проводить обыски, задержание и передавать дела в суд.
Мнения
Председатель Комитета по антикоррупционной политике ВРУ Анастасия Радина от фракции "Слуга народа" на своей странице в Facebook призывала депутатов не голосовать за этот законопроект.
"В случае голосования за эти изменения антикоррупционная инфоструктура Украины будет фактически уничтожена. Последствия принятия этого законопроекта для государства считаю катастрофическими", — написала она.
Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале негативно высказался о принятии законопроекта.
"Позор! За 263! Только 14 против. Я голосовал против", — отметил он.
Украинский инфлюенсер, блогер, автор информационного Telegram-канала "Лачен пише" Игорь Лаченков также выступил против этого законопроекта.
Нардеп Ярослав Железняк заявил, что зарегистрировал блокирующее постановление по законопроекту 12414.
"Согласно Регламенту, сейчас спикер не имеет права подписать эти изменения. Но я убежден, что постараются это подписать не через два дня, а сегодня. Их план все сделать, пока не прилетело от международных партнеров", — отметил он.
В Европейском Союзе выразили обеспокоенность из-за ситуации с антикоррупционными институтами НАБУ и САП после десятков обысков у их сотрудников. Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье отметил следующее:
"Эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности".
Что предшествовало
Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора провели около 70 обысков у детективов НАБУ. Было заявлено о разоблачении схемы российского влияния и объявлены подозрения двум должностным лицам бюро в государственной измене.
В пресс-службе НАБУ подтвердили факт обысков у их детективов. При этом в ведомстве отмечают, что оперативные действия проводятся якобы без соответствующих постановлений суда.
Также стоит добавить, что 22 июля НАБУ открыло материалы дела по подозрению должностного лица Службы безопасности Украины и еще двух человек, требовавших 300 тысяч долларов взятки.