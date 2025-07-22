Позор или необходимость? Рада поддержала проект, который ликвидирует независимость НАБУ и САП, что о нем известно

Многие уже негативно высказались насчет принятия законопроекта

Верховная Рада Украины 22 июля приняла законопроект №12414. Он может ограничить полномочия Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Об этом сообщает "Телеграф". Отметим, что "за" принятие законопроекта проголосовали 263 депутата.

Как сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, он вместе с другими народными избранниками блокировал трибуну в знак несогласия с принятием законопроекта.

Важно отметить, что законопроект должен подписать президент Украины и только после этого он вступит в силу.

Как проголосовали депутаты в Раде за законопроект №12414

Законопроект №12414 — что о нем известно

Проект Закона "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины об особенностях досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения" был зарегистрирован в январе 2025 года. Инициаторами проекта являлись следующие народные избранники:

Павлюк Максим;

Медяник Вячеслав;

Бакумов Александр;

Минько Сергей.

22 июля в пресс-службе НАБУ было опубликовано официальное заявление о законопроекте №12414. Там отметили, что в проект внесли правки, фактически уничтожающие независимость НАБУ и САП и фактически подчиняющие деятельность Генеральному прокурору.

В частности, законопроект предусматривает, что:

Генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору;

имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, изменять подследственность, передавая дело другим органам;

может закрыть расследование по требованию стороны защиты;

сам разрешает споры о подследственности;

самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;

руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров – это решает только Генпрокурор.

"Фактически в случае принятия этого законопроекта Руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение Генпрокуратуры. Антикоррупционная инфраструктура Украины, построенная с 2015 года, будет разрушена", — пояснили в НАБУ.

Также в антикоррупционном бюро призывали депутатов воздержаться от голосования, которое может уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине.

Что такое НАБУ?

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) – это государственный правоохранительный орган, который расследует коррупционные преступления топ-чиновников. НАБУ создали в 2014 году для борьбы с коррупцией на самом высоком уровне.

Бюро расследует дела, где сумма ущерба превышает 5 миллионов гривен или которые относятся к должностным лицам. НАБУ имеет право проводить обыски, задержание и передавать дела в суд.

Мнения

Председатель Комитета по антикоррупционной политике ВРУ Анастасия Радина от фракции "Слуга народа" на своей странице в Facebook призывала депутатов не голосовать за этот законопроект.

"В случае голосования за эти изменения антикоррупционная инфоструктура Украины будет фактически уничтожена. Последствия принятия этого законопроекта для государства считаю катастрофическими", — написала она.

Анастасия Радина прокомментировала законопроект №12414

Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале негативно высказался о принятии законопроекта.

"Позор! За 263! Только 14 против. Я голосовал против", — отметил он.

Алексей Гончаренко высказал мнение о законопроекте №12414

Украинский инфлюенсер, блогер, автор информационного Telegram-канала "Лачен пише" Игорь Лаченков также выступил против этого законопроекта.

Игорь лаченков прокомментировал законопроект №12414

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что зарегистрировал блокирующее постановление по законопроекту 12414.

"Согласно Регламенту, сейчас спикер не имеет права подписать эти изменения. Но я убежден, что постараются это подписать не через два дня, а сегодня. Их план все сделать, пока не прилетело от международных партнеров", — отметил он.

Ярослав Железняк зарегистрировал блокирующее постановление по законопроекту 12414

В Европейском Союзе выразили обеспокоенность из-за ситуации с антикоррупционными институтами НАБУ и САП после десятков обысков у их сотрудников. Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье отметил следующее:

"Эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности".

Что предшествовало

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора провели около 70 обысков у детективов НАБУ. Было заявлено о разоблачении схемы российского влияния и объявлены подозрения двум должностным лицам бюро в государственной измене.

В пресс-службе НАБУ подтвердили факт обысков у их детективов. При этом в ведомстве отмечают, что оперативные действия проводятся якобы без соответствующих постановлений суда.

Также стоит добавить, что 22 июля НАБУ открыло материалы дела по подозрению должностного лица Службы безопасности Украины и еще двух человек, требовавших 300 тысяч долларов взятки.