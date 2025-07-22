Конец евростремлениям? Главные заявления после громкого голосования в Раде

Брифинг НАБУ и САП уже закончился

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада Украины приняла законопроект №12414, предусматривающий изменения в подчинении антикоррупционных органов. Законопроект поддержали 263 народных избранника. Накануне стало известно, что СБУ и офис Генпрокурора провели масштабную спецоперацию, в ходе которой разоблачили ряд работников НАБУ на связях с Россией. По данным следствия, один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов наладил схему незаконной торговли со страной-агрессором.

В связи с этим НАБУ провели брифинг. "Телеграф" собрал основные положения с этого мероприятия, реакцию публичных лиц в Украине и международных партнеров.

ЕС и G7 обеспокоены действиями Украины по НАБУ и САП

Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу последних решений Украины, влияющих на независимость антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.

"Эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности. Для вступления Украины в ЕС необходима мощная возможность бороться с коррупцией и обеспечить институциональную устойчивость", — подчеркнул он. ЕС будет продолжать следить за развитием событий и поддерживать Украину в соблюдении принципов верховенства права.

Беспокойство также выразила Группа послов G7. В заявлении в X говорится, что послы внимательно следят за расследованием нескольких сотрудников НАБУ и уже обсудили ситуацию с руководством бюро.

"Мы имеем серьезную обеспокоенность и намерены обсудить эти события с представителями правительства. Мы все разделяем совместное обязательство поддерживать прозрачность, независимость институтов и надлежащее управление и ценим наше партнерство с Украиной в совместной борьбе с коррупцией", — говорится в заявлении.

14:37 Глава ВР Стефанчук уже подписал законопроект №12414. Документ передали на подпись Зеленскому.

Главное с брифинга

Если Зеленский подпишет законопроект, НАБУ и САП будут работать над возвращением независимости вместе с партнерами. Уже есть обращение к ЕС, США, МВФ и представителям посольств государств в Украине.

14:33 Публичная реакция зарубежных партнеров, по словам Кривоноса, направлена на поддержку независимости НАБУ и САП. "Они, безусловно, слышали то, что мы говорим. Часть из них не так критически воспринимали, говорили, что не будет уничтожено НАБУ или САП. Но, видите ли, реальность оказалась другой. Но есть международные партнеры, с которыми мы прямо сейчас общаемся. Я знаю точно, что они очень шокированы происходящим и будут работать с нашей властью, чтобы вернуть эту ситуацию в правильное русло", — заявил он.

14:30 Отвечая на вопрос о том, пройдет ли история с этим законопроектом на помощь западных партнеров, в том числе военную, Кривонос заявил, что надеется на то, что украинские защитники будут получать необходимые средства для борьбы.

"А что касается вопросов евроинтеграционных, я подчеркиваю: усиление институциональных способностей САП, НАБУ — это все часть плана вступления в ЕС и оказание помощи от ЕС. Повлияет ли это? По-моему, может повлиять", — сообщил чиновник.

14:25 Кривонос отметил, что антикоррупционные органы ожидают даже самые плохие варианты развития событий, в частности давление на него и главу САП, проведение следственных действий, создание каких-то дел. Они допускают, что подобные вещи могут произойти. Кроме того, по его словам, информация о возможной атаке и НАБУ и САП была у них уже достаточно давно, об этом они информировали международных партнеров и готовились к этому. Относительно того, специально ли эти события произошли во время командировки руководителей институтов в Лондон, они предположили, что это могло быть спланировано.

"Надо разграничить: вопрос действительно разоблачение предатель и шпионов — это одна составляющая. Другая составляющая, когда это используется как давление на антикоррупционный институт — это уже большой вопрос. И это результат нашей работы, поскольку мы привлекаем и народных депутатов, и чиновников", — сообщил глава НАБУ.

"Сейчас вы прекрасно понимаете, что произошло. Фактически, голосами 263 народных депутатов была уничтожена антикоррупционная инфраструктура. То, что создавалось как запрос Евромайдана, общества, как запрос на борьбу с высокопоставленной коррупцией, было уничтожено, в том числе представителями "регионалов" в парламенте, лицами, о которых были подозрения. Я хочу сказать, что эти лица действовали в условиях конфликта интересов", – сообщил глава ведомства.

Глава НАБУ Семен Кривонос заявил, что создается угроза евроантлантической интеграции страны. По его словам, НАБУ и САП переводятся в абсолютно зависимый от Генпрокуратуры режим.

"Мы точно хотим видеть Украину светлой. Мы хотим сильной и мощной антикоррупционной инфраструктуры, потому что этого заслуживает украинское общество. НАБУ и САП создавались как орган, который имел исключительную подследственность в борьбе с высокопоставленной коррупцией, со всеми гарантиями независимости. И это – условие нашего вступления в ЕС и развития европейского общества", – сообщил он.

Финальной версии законопроекта представители органа не видели, но из того, что они знают – фактическая независимость институтов уничтожается от любого политического влияния и давления на расследование и проводимые и продолжающиеся сейчас.

"Это – конец независимой работы двух антикоррупционных институций", – заявил глава САП Александр Клименко.

Кривонос перечислил последние известные операции 2025 года НАБУ и САП: "Чистый город" с разоблачением масштабной коррупции в Киеве, ряд подозрений чиновникам, масштабные разоблачения преступлений в сфере обороны, в том числе всем известные "Яйца по 17".

"Мы действуем независимо. Действуем проактивно, мы считаем, что антикоррупционные органы должны сохранить эту независимость. Вчера было проведено более 70 обысков у наших сотрудников. Мы приветствуем контрразведывательные мероприятия, проводимые СБУ, с уважением относимся к работе правоохранителей, но подчеркиваем: подобные действия не могут быть основанием для уничтожения антикоррупционных институций", – заявил Кривонос.

Он отметил, что органы имеют объяснения в ряде кейсов, которые касаются упреков в отношении сотрудников НАБУ и САП. Кривонос еще раз повторил, что даже с доказательствами эти дела не могут быть основанием для уничтожения антикоррупционных органов в Украине.

"У нас было два основных элемента независимости: отсутствие политического влияния, то есть генеральный прокурор не мог вмешиваться в расследование НАБУ и САП, а также исключительная подследственность. Эти два элемента независимости этим законопроектом были утрачены", – сообщил Клименко.

Глава НАБУ Кривонос подчеркнул, что считает – поскольку ряд нардепов, имеющих очевидный конфликт интересов, радостно голосовали за законопроект, – что это вопрос давления на НАБУ и САП, и это является следствием деятельности этих органов.

"Вопрос не в том, что ликвидируется НАБУ и САП. Вопрос в том, что очень сильно процессуально ограничивается. Повлияет ли это на работу антикоррупционных органов? Безусловно, повлияет. Мы бы не стояли сейчас и не коммуницировали об этом, это фактически ограничение, существенное, процессуальной независимости детективов и прокуроров САП", – подчеркнул Кривонос.

По его словам, любое уголовное производство можно взять, прочесть, узнать, какие мероприятия и действия были проведены. Раньше это происходило только в рамках НАБУ и САП, сейчас это может сделать генеральный прокурор.

Реакция лидеров мнений в Украине

Волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко подверг резкой критике решение Верховной Рады поддержать законопроект №12414, который, по оценкам экспертов, ослабляет независимость НАБУ и САП. В своем сообщении он назвал это "актом внутренней подрывной деятельности в условиях войны".

"Уже сейчас вижу тотальное неприятие обществом этой инициативы. Военные, волонтеры, общественные деятели, абсолютное большинство возмущено действиями нардепов", — написал Стерненко.

По его мнению, решение парламента деморализует общество, подорвет доверие к государственным институтам и может стать источником внутренней раздора.

"Страна, в которой власти теряют поддержку граждан, не могут эффективно противостоять агрессору. Это аксиома. Это подарок Москве, лучше любых ИПСО вместе взятых", — подчеркнул он.

Стерненко призвал президента Зеленского не подписывать или ветировать закон, отметив, что "еще не все потеряно". Он подчеркнул, что НАБУ и САП должны оставаться независимыми институтами.

Народный депутат Алексей Гончаренко также подверг критике принятие Верховной Радой законопроекта №12414. В своем публичном сообщении он заявил:

"Флаги Евросоюза после этого законопроекта можно менять на флаги Северной Кореи".

Политолог Олег Саакян отметил, что, по его мнению, самая антикоррупционная система в Украине изначально была построена как "ошибка".

"НАБУ, САП и вся антикоррупционная инфраструктура, по-моему, порочный бастард грешного и праведного", — заявил Саакян. По его словам, десятилетнее существование этих институтов не дало ожидаемого результата, однако их уничтожение из-за подчинения старой системе еще хуже.

"Такое уничтожение — продукт персональных разборок, поиска безнаказанности и провоцирования институционального кризиса. На выходе все в дерьме будут по уши, но общество будут убеждать, что это шоколадный обкал", — подчеркнул политолог.

Он также добавил, что принятие такого решения — "законы 16 января 2.0", и выразил сожаление о позиции парламента. Отдельно Саакян прокомментировал возможную роль президента: "Будь это стратегическая игра, то Президент наложил бы вето. На этом фоне бы забыли действия СБУ… Но, думаю, что все будет примитивнее".

Аналитик Марко Копыл, автор Telegram-канала "Гамбит Трампа", раскритиковал голосование Верховной Рады за законопроект.

"То, что сейчас происходит в парламенте — это некое геополитическое самоубийство", — заявил Копыл. Он подчеркнул, что такое решение принято в критический момент, когда Украина была максимально близка к открытию первого кластера в переговорах о вступлении в Европейский Союз.

Военнослужащий и блоггер Кирилл Сазонов саркастически прокомментировал в Facebook решение Верховной Рады по подчинению антикоррупционных органов.

"Листаю ленту, пока работает генератор. Там ужас в столице? Пишут — уничтожили антикоррупционную инфраструктуру в Украине? Блин, это тапочка. И что теперь? Начнут снова брать взятки? Как при Порошенко?" – написал Сазонов.

Он иронизировал, что ситуация выглядит абсурдной, с намеком на возвращение к старым практикам:

"И никто не помешает? Как при… достаточно ли уже неудобных вопросов, потому что будет только хуже? А если без шуток — неужели снова начнут брать взятки? И даже в ТЦК? Не верю… Уж так долго не брали, а тут начнут?"

Народный депутат Алексей Кучеренко прокомментировал критику законопроекта №12414, предусматривающий усиление полномочий Генпрокурора по антикоррупционным органам. По его словам, речь не идет о ликвидации САП или НАБУ, а только о контроле в случае их бездействия.

"Наблюдаю за истерикой относительно того, что кто-то "ликвидирует" САП и НАБУ — полный бред и манипуляция со стороны определенной "когорты". Нет там ничего похожего. Идет речь об определенных полномочиях Генерального прокурора в случае откровенного бездействия или несостоятельности этих органов", — заявил Кучеренко.

Он привел несколько примеров, которые, по его мнению, свидетельствуют о неэффективности НАБУ и САП: "Яркий пример — 9 лет НАБУ и САП имитируют расследование по "Роттердам+". Результат нулевой. Другой пример — комедия с обвинением Коболева в незаконных премиях на 800 млн грн с Нафтогаза" пиарится — а Нафтогаз без денег и без газа".

Кучеренко также отметил необходимость контроля за расследованиями, которые фактически блокируют доступ к аудитам: "Практически все аудиты энергокомпаний со стороны ГАСУ закрыты под предлогом "досудебного расследования". Три года я как депутат и глава ВСК не могу на них посмотреть, а там акты о многомиллиардных нарушениях".

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