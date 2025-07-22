У кількох містах почались протести через законопроєкт про НАБУ І САП: що відомо (фото, відео)

Люди скандують з плакатами

Верховна Рада у вівторок, 22 липня, проголосувала в цілому за законопроєкт №12414, який надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Українці у Києві, Львові, Дніпрі та Тернополі вийшли на акцію протесту.

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Спочатку повідомили, що люди вийшли під будівлю театру імені Івана Франка у Києві.

Додамо, що військовий медик підрозділу "Ульф" Дмитро Козятинський закликав громадян зібратися сьогодні о 20:00 на площі біля Національного театру імені Івана Франка.

Згодом інформація зʼявилась у львівських телеграм-каналах. Студенти виступають із заявами.

Дніпряни теж влаштували мітинг на вулицях міста. На опублікованих у мережі кадрах помітно, що люди попри негоду стоять з парасольками та вигукують "Вето 12414".

Біля будівлі Тернопільської обласної військової адміністрації та обласної ради відбувається пікет. Там молоді люди з плакатами.

Що передувало

21 липня СБУ, ДБР і ОГП провели обшуки приблизно у 70 співробітників НАБУ та САП, деяких звинуватили у держзраді та зв’язках із рф. Один співробітник заарештований за шпигунство.

22 липня парламент у швидкому режимі ухвалив законопроєкт № 12414, що фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП, підпорядкувавши їх Генпрокурору.

Закон уже передали на підпис президенту і далі все залежить від його рішення.

Раніше "Телеграф" писав, якими можуть бути наслідки ухвалення закону щодо НАБУ та САП.