Существует реальная угроза физического устранения Вячеслава Богуслаева, – адвокаты

Давление усилилось, когда Богуслаев отказался передать принадлежащие ему активы "доверенным лицам" от власти

Герой Украины, авиаконструктор, 86-летний пенсионер Вячеслав Богуслаев уже почти три года находится в следственном изоляторе. Хотя досудебное следствие завершено, рассмотрение в Соломенском районном суде г. Киева фактически сводится к очередному продлению меры пресечения, а не рассмотрению дела по существу. Защита Богуслаева заявляет о системных нарушениях его прав и предупреждает: существует реальная угроза физического устранения конструктора. Об этом пишет издание "Подробности".

Адвокаты отмечают: условия содержания Богуслаева не только унижают достоинство человека, но и создают опасность для его жизни. Его неоднократно переводили из камеры в камеру, в частности, в помещения с лицами, подозреваемыми в тяжких преступлениях против жизни.

По словам защитников, раньше Богуслаеву искусственно не давали спать, оставляя свет включенным круглосуточно. Он перенес клиническую смерть в СИЗО и почти полностью потерял слух. Теперь адвокаты не исключают сценарий "имитации внезапной смерти", что будет выглядеть как случайность, но фактически будет означать политическое убийство.

Богуслаеву инкриминируют сразу несколько статей: коллаборационистская деятельность, содействие террористической организации, препятствование деятельности ВСУ. При этом ни одно из обвинений не подтверждено надлежащими доказательствами, отмечает защита.

Ключевой момент: Богуслаев отказался передать принадлежащие ему активы на "доверенных лиц" от власти. После этого давление только усилилось, а санкционные решения, принятые судами, привели к фактической конфискации его собственности.

4 июня 2025 года Трибунал Европейского Союза в Люксембурге отменил санкции против Богуслаева, признав отсутствие убедительных доказательств его причастности к деятельности, угрожающей территориальной целостности Украины.

Суд прямо указал: материалы, на которые опирался ЕС, были ненадежными и устаревшими. Это явилось международным сигналом о сомнительности обвинений, выдвинутых против конструктора.

Важной новостью стало и то, что суд обязал Офис генерального прокурора начать расследование в отношении коллегии судей Высшего антикоррупционного суда (Галабала М.В., Крикливый В.В., Ногачевский В.В.) и представителя Минюста Сербин И.И.

Защита отмечает: именно после принципиального отказа Богуслаева переписать активы эти должностные лица приняли решение о санкционном взыскании его имущества, которое с высокой вероятностью будет разворовано во время так называемой "передачи в бюджет".

Ситуация вокруг Вячеслава Богуслаева давно вышла за пределы криминального процесса. Речь идет не только о политическом преследовании, но и об угрозе физической ликвидации пожилого конструктора.

Для Украины, стремящейся доказать приверженность европейским стандартам, дело Богуслаева становится тестом: способна ли правовая система гарантировать человеку элементарное право на жизнь и справедливое судебное разбирательство.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно Киевский апелляционный суд вместе с прокурором сорвали рассмотрение апелляционной жалобы Вячеслава Богуслаева.