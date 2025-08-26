Існує реальна загроза фізичного усунення Вячеслава Богуслаєва, – адвокати

Тиск посилився, коли Богуслаєв відмовився передати належні йому активи "довіреним особам" від влади

Герой України, авіаконструктор, 86-річний пенсіонер Вячеслав Богуслаєв вже майже три роки утримується у слідчому ізоляторі. Хоча досудове слідство завершено, розгляд у Солом'янському районному суді м. Києва фактично зводиться до чергового продовження запобіжного заходу, а не розгляду справи по суті. Захист Богуслаєва заявляє про системні порушення його прав і попереджає: "існує реальна загроза фізичного усунення конструктора". Про це пише видання "Подробиці".

Адвокати наголошують: умови утримання Богуслаєва не лише принижують людську гідність, а й створюють небезпеку для його життя. Його неодноразово переводили з камери в камеру, зокрема — до приміщень із особами, які підозрюються у тяжких злочинах проти життя.

За словами захисників, раніше Богуслаєву штучно не давали спати, залишаючи світло увімкненим цілодобово. Він уже переніс клінічну смерть у СІЗО і майже повністю втратив слух. Тепер адвокати не виключають сценарію "імітації раптової смерті", що виглядатиме як випадковість, але фактично означатиме політичне вбивство.

Богуслаєву інкримінують одразу кілька статей: колабораційна діяльність, сприяння терористичній організації, перешкоджання діяльності ЗСУ. При цьому жодне з обвинувачень не підтверджене належними доказами, наголошує захист.

Ключовий момент: Богуслаєв відмовився передати належні йому активи на "довірених осіб" від влади. Після цього, тиск лише посилився, а санкційні рішення, ухвалені судами, призвели до фактичної конфіскації його власності.

4 червня 2025 року Трибунал Європейського Союзу у Люксембурзі скасував санкції проти Богуслаєва, визнавши відсутність переконливих доказів його причетності до діяльності, що загрожує територіальній цілісності України.

Суд прямо зазначив: матеріали, на які спирався ЄС, були ненадійними й застарілими. Це стало міжнародним сигналом про сумнівність звинувачень, висунутих проти конструктора.

Важливою новиною стало й те, що суд зобов'язав Офіс генерального прокурора розпочати розслідування щодо колегії суддів Вищого антикорупційного суду (Галабала М.В., Крикливий В.В., Ногачевський В.В.) та представника Мін'юсту Сербін І.І.

Захист наголошує: саме після принципової відмови Богуслаєва переписати активи ці посадові особи ухвалили рішення про санкційне стягнення його майна, яке з високою ймовірністю буде розкрадене під час так званої "передачі до бюджету".

Ситуація навколо Вячеслава Богуслаєва давно вийшла за межі кримінального процесу. Йдеться не лише про політичне переслідування, але й про загрозу фізичної ліквідації літнього конструктора.

Для України, яка прагне довести відданість європейським стандартам, справа Богуслаєва стає тестом: чи здатна правова система гарантувати людині елементарне право на життя та справедливий судовий розгляд.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно Київський апеляційний суд разом із прокурором зірвали розгляд апеляційної скарги Вячеслава Богуслаєва.