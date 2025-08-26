Рус

Існує реальна загроза фізичного усунення Вячеслава Богуслаєва, – адвокати

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
843
86-річний Вячеслав Богуслаєв майже три роки утримується у СІЗО Новина оновлена 26 серпня 2025, 15:15
86-річний Вячеслав Богуслаєв майже три роки утримується у СІЗО

Тиск посилився, коли Богуслаєв відмовився передати належні йому активи "довіреним особам" від влади

Герой України, авіаконструктор, 86-річний пенсіонер Вячеслав Богуслаєв вже майже три роки утримується у слідчому ізоляторі. Хоча досудове слідство завершено, розгляд у Солом'янському районному суді м. Києва фактично зводиться до чергового продовження запобіжного заходу, а не розгляду справи по суті. Захист Богуслаєва заявляє про системні порушення його прав і попереджає: "існує реальна загроза фізичного усунення конструктора". Про це пише видання "Подробиці".

Адвокати наголошують: умови утримання Богуслаєва не лише принижують людську гідність, а й створюють небезпеку для його життя. Його неодноразово переводили з камери в камеру, зокрема — до приміщень із особами, які підозрюються у тяжких злочинах проти життя.

За словами захисників, раніше Богуслаєву штучно не давали спати, залишаючи світло увімкненим цілодобово. Він уже переніс клінічну смерть у СІЗО і майже повністю втратив слух. Тепер адвокати не виключають сценарію "імітації раптової смерті", що виглядатиме як випадковість, але фактично означатиме політичне вбивство.

Богуслаєву інкримінують одразу кілька статей: колабораційна діяльність, сприяння терористичній організації, перешкоджання діяльності ЗСУ. При цьому жодне з обвинувачень не підтверджене належними доказами, наголошує захист.

Ключовий момент: Богуслаєв відмовився передати належні йому активи на "довірених осіб" від влади. Після цього, тиск лише посилився, а санкційні рішення, ухвалені судами, призвели до фактичної конфіскації його власності.

4 червня 2025 року Трибунал Європейського Союзу у Люксембурзі скасував санкції проти Богуслаєва, визнавши відсутність переконливих доказів його причетності до діяльності, що загрожує територіальній цілісності України.

Суд прямо зазначив: матеріали, на які спирався ЄС, були ненадійними й застарілими. Це стало міжнародним сигналом про сумнівність звинувачень, висунутих проти конструктора.

Важливою новиною стало й те, що суд зобов'язав Офіс генерального прокурора розпочати розслідування щодо колегії суддів Вищого антикорупційного суду (Галабала М.В., Крикливий В.В., Ногачевський В.В.) та представника Мін'юсту Сербін І.І.

Захист наголошує: саме після принципової відмови Богуслаєва переписати активи ці посадові особи ухвалили рішення про санкційне стягнення його майна, яке з високою ймовірністю буде розкрадене під час так званої "передачі до бюджету".

Ситуація навколо Вячеслава Богуслаєва давно вийшла за межі кримінального процесу. Йдеться не лише про політичне переслідування, але й про загрозу фізичної ліквідації літнього конструктора.

Для України, яка прагне довести відданість європейським стандартам, справа Богуслаєва стає тестом: чи здатна правова система гарантувати людині елементарне право на життя та справедливий судовий розгляд.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно Київський апеляційний суд разом із прокурором зірвали розгляд апеляційної скарги Вячеслава Богуслаєва.

Теги:
#Суд #Мотор Січ #В'ячеслав Богуслаєв