"Права человека помножены на ноль": суд сорвал апелляцию Богуслаева, – адвокат

Адвокат напомнил, что по подобному делу ЕСПЧ признал нарушения и обязал Украину выплатить компенсацию

29 июля Киевский апелляционный суд вместе с прокурором сорвали рассмотрение апелляционной жалобы защиты на постановление о продлении меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей для Вячеслава Богуслаева.

Об этом сообщил глава АО "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По его словам, 86-летнего пенсионера Вячеслава Богуслаева содержат под стражей уже более трех лет без предъявления суду доказательств вины.

6 августа защита получила официальный ответ суда, где сообщили, что заседание перенесли на такую дату, когда уже будет избрана новая мера пресечения в суде первой инстанции, и рассмотрение апелляции потеряет смысл.

Кравец заявил, что судьи действуют в сговоре с прокурором, намеренно не появляясь на заседание, несмотря на подтверждение его проведения.

Он сравнил действия суда с симуляцией правосудия и напомнил, что по подобному делу Европейский суд по правам человека признал нарушения и обязал Украину выплатить компенсацию, после чего ГБР начало уголовное производство в отношении судей, принимавших незаконные решения.

Кравец также обратил внимание, что Богуслаев является старейшим человеком, которого содержат под стражей в Украине. По словам адвоката, в течение трех лет следствия ни одного доказательства вины его подзащитного суду не предоставили.

"Права человека, благодаря реформам иностранцев в Украине, помножены фактически на ноль. А все эти пафосные решения ЕСПЧ, похоже, существуют исключительно для обоснования нарушения прав человека в Украине, нежели для их защиты", — заявил он.