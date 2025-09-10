Подразделения СБУ одни из лучших по поражению противника дронами. Малюк системно развивает это направление, — эксперт

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк системно развивает направление дронов, что обеспечивает наилучшие результаты подразделений Службы на фронте. Об этом пишет политолог Алексей Курпас , комментируя одно из ведущих мест ЦСО "А" СБУ в рейтинге подразделений беспилотных систем сил обороны.

Эксперт акцентирует, что Служба постоянно модернизирует техническую составляющую дронов. "В сегодняшней войне — это один из основных факторов успеха. СБУ постоянно на шаг впереди врага. В "войне дронов" тоже. Малюк начал эту работу раньше других. Уже с момента назначения в июле 2022 года сделал развитие дронов одним из ключевых для Службы. Подразделения на линии фронта, как мне известно, является ключевым приоритетом для главы СБУ. Он следит за их обеспечением и сам регулярно бывает на линии разграничения", — подчеркивает Курпас.

Политолог считает, что подходы Службы нужно мультиплицировать. "Подразделение СБУ уже ликвидировало количество врагов в сотни раз больше собственной численности! Уничтожили техники на сотни миллионов долларов. Это поразительная эффективность. А еще на днях стало известно, что воины СБУ подбили уже 2100 российских танков. Каждый 5-й танк, подбитый Силами обороны, на счету Службы", — пишет политолог.

"Когда сегодня кто-то в глубоком тылу позволяет себе системные нападки на Службу, можем не сомневаться, что этот человек работает на Кремль. Сознательно или нет — вопрос открытый. СБУ сегодня — одна из самых эффективных структур, которая очищает Украину от врагов как на линии фронта, так и в тылу. РФ бросает огромные силы на дискредитацию подчиненных Малюка. Но результат, как говорится, на табло. Точнее, в рейтинге уничтожения россиян", — резюмирует эксперт.