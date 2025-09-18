Новый закон об АРМА прекратит разрушение бизнесов: "Результаты хозяйствования исправлять и исправлять" — депутат Радина

Система управления арестованными активами в Украине получила шанс на коренную трансформацию — законодатели изменили правила работы АРМА и подход государства к работе с предприятиями, которые попали под арест и впоследствии будут изъяты у подсанкционных собственников по решениям Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Как пишут журналисты издания DELO UA , которые проанализировали законодательные новации и провальные кейсы в работе АРМА, бюджет мог получить миллиарды, а после вмешательства АРМА или ее управляющих предприятия потерпели крах, а государство получает одни убытки. Именно поэтому законодатели определили и закрепили новые правила работы со "сложными активами" — едиными имущественными комплексами, долями в уставном капитале, акциями или предприятиями, которые работают и платят налоги.

Решения об их судьбе будут приниматься при участии межведомственной комиссии из представителей Минюста, Фонда госимущества, Минэкономики, НАПК и правительственных структур. Это должно стать предохранителем от передачи активов случайным управляющим без опыта или заинтересованным конкурентам.

Необходимость перемен подтверждает ряд резонансных кейсов. В частности, "Винницабытхим" после передачи в управление АРМА в 2022 году понес значительные убытки — почти 260 млн. Объемы реализации упали до нуля, штат сократился до 3 работников, долги по зарплате — 9,4 миллиона. Общая задолженность перед бюджетом и партнерами – 120 миллионов. Основатель State Watch Александр Леменов оценивал ситуацию как "раздачу компаний на разграбление и уничтожение".

Другой пример — производитель газоблоков "Аэрок", который до передачи в управление в 2021 году имел доход в 1,83 миллиарда гривен и оценивался по меньшей мере в 2 миллиарда. После вмешательства АРМА производство остановилось, склады разграблены, завод накопил более 110 миллионов долгов и был выставлен Фондом госимущества на продажу менее чем за миллиард гривен.

Проблемы – и с ТЦ Gulliver. Из-за отсутствия эффективного управления государство не получило ни одной гривны от переданного в АРМА актива, зато он был заблокирован для госбанков-кредиторов, которые не смогли получить объект как залог по кредитам. В таком случае, по оценке журналистов, государство понесло двойной ущерб.

Провальную практику АРМА в управлении сложными активами как компании и предприятия подтверждают и народные депутаты. Глава парламентского Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина привела примеры разрушительного управления по старому законодательству.

"Помните компании, которые "выиграли" в АРМА конкурсы на управление аж четырьмя объектами? АРМА обещала, что бюджет получит миллионы гривен. На самом деле государство уже недополучило два миллиона гривен, тогда как компания, вероятно, заработала на пользовании арестованным имуществом. Увольнение Думы отнюдь не является основанием перестать следить за деятельностью АРМА. Тем более, что результаты "хозяйствования" бывшего руководителя еще исправлять и исправлять", — заявила депутат.

По ее данным, долг за управление Домом профсоюзов в центре Киева по состоянию на начало августа 2025 составил 1,2 млн грн гарантийного платежа и около 135 тысяч штрафных санкций, а управляющий задолжал государству около 2 млн гривен.

Радина подтвердила проблемы, которые журналисты и эксперты описывают в своих расследованиях: выбор управляющих по старым процедурам – потери для государства.

В то время как обновленное законодательство, как акцентируют журналисты и эксперты, создало предохранители от повторения подобных ситуаций. Определение "сложных активов" и привлечение межведомственной комиссии дает шанс сохранить бизнесы, рабочие места и привлекать инвесторов.

Эксперты отмечают: отказ от старых хаотических практик — критически важный, чтобы арестованные предприятия работали в экономику Украины, а не превращались в убыточные или мертвые активы.