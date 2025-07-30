Увольнение Думы – это завершение эпохи "непрозрачности" АРМА, — журналист

Не исключено, что за этим решением могут стоять и другие серьезные подозрения

Кабинет министров Украины уволил Елену Думу с должности главы Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Накануне она подала заявление об увольнении, которое правительство оперативно удовлетворило. Формальным основанием стала реформа агентства, недавно подписанная президентом Зеленским. Однако, не исключено, что за этим решением могут стоять и другие серьезные подозрения.

Об этом пишет журналист Сергей Лямец.

"Она регулярно рассказывала об успешных реформах АРМА. Что никогда еще не было такого процента жиров в масле. Что никогда не было такой эффективности и прозрачности. На самом деле ничего такого не было", — пишет он.

По словам Лямца, Дума якобы являлась формальным руководителем, выполнявшим волю кулуарных влиятельных групп. Агентство, которое под ее руководством должно было заниматься арестованным имуществом в интересах государства, якобы стало закрытой структурой.

Согласно официальным отчетам, в 2024 году в управлении АРМА находились более 120 тысяч помещений, тысячи автомобилей, катеров, сельхозтехники и даже предприятия и бренды общенационального масштаба. Общая оценка имущества составляет около 52 миллиарда гривен. Но при этом государство получило всего 1,5 миллиарда гривен дохода. Это менее 3% стоимости активов, пишет журналист.

Счетная палата в своем отчете констатировала, что АРМА до сих пор не создала системы учета активов, не обеспечила надлежащего контроля за их сохранностью, а 80% судебных решений по передаче имущества не были исполнены. Более 39 миллиардов гривен активов остались вне управления.

На этом фоне журналистские расследования подсветили связи АРМА с теневыми фигурами. Один из таких — Вадим Грона, которого называли неофициальным куратором агентства. Другое расследование показало, как арестованное имущество передавали в управление мужу вице-премьера, что стало основанием для возбуждения уголовного производства.

Кроме того, в экспертной среде активно обсуждается законопроект о продаже арестованного имущества, который мог бы окончательно легализовать действующую схему: через уголовное производство имущество переходит в АРМА, обесценивается и затем продается "своим" по заниженным ценам. Если суд впоследствии признает бывшего владельца невиновным, ему просто возвращают средства. По словам Лямца, все это только поверхностная картина. Многие факты остаются вне публичного пространства.

Как сообщалось, Елену Думу уволили с должности главы АРМА. Будет запущен новый конкурс по отбору руководителя. До этого Дума заявила, что написала заявление об освобождении от должности главы АРМА. Она попросила правительство удовлетворить его заявление.