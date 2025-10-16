Международные наблюдатели зафиксировали нарушение процессуальных гарантий в деле экс-главы Верховного Суда

В ходе судебного разбирательства в Высшем антикоррупционном суде по делу бывшего главы Верховного Суда международная миссия по правам человека зафиксировала ряд процессуальных недостатков, не отвечающих стандартам справедливого суда. Это также подчеркивает сторона защиты, указывая на наличие системных проблем в соблюдении процессуальных гарантий и принципа равенства сторон.

Выявленные нарушения процедуры

Как сообщил адвокат экс-главы Верховного Суда Владимир Клочков, по результатам наблюдений установлено несколько ключевых моментов, которые могут свидетельствовать о нарушении принципов состязательности и равенства сторон:

проведение обыска без участия понятых или представителей объекта;

отсутствие должного участия одного из понятых при перерасчете изъятых средств;

ненадлежащее документальное оформление видеоматериалов, подаваемых в качестве доказательств;

формальный подход суда и прокуратуры к оценке выявленных процессуальных недостатков.

"Дело можно рассматривать как тест на способность системы обеспечить справедливый суд. Мы наблюдаем системные процессуальные недостатки, неравенство процессуальных возможностей и использования доказательств, относительно допустимости которых есть серьезные сомнения", — говорит Владимир Клочков, адвокат экс-главы Верховного Суда Князева.

Миссия отмечает, что подобные процессуальные нарушения не единичны, а свидетельствуют о системных проблемах в соблюдении гарантий справедливого суда. Такие тенденции создают риски обеспечения права на защиту, подрывают баланс между сторонами процесса и могут влиять на восприятие независимости правосудия.

Почему это имеет значение?

Допустимость доказательств определяется процедурой. Доказательство, полученное с нарушением закона, не может быть признано допустимым, независимо от его содержания или "веса". Иначе под вопрос ставится сам принцип справедливого суда. Равенство сторон. Когда защита не имеет реальной возможности оперативно реагировать на процессуальные нарушения, баланс между сторонами исчезает в основе уголовного процесса. Доверие к суду. Отсутствие реакции на процессуальные нарушения подрывает доверие общества к судебной системе и создает риск выборочного правосудия. Прецедентность. Толерантность нарушений в резонансных делах открывает путь для их повторения в других производствах, в частности, относительно менее публичных лиц. Сигнал международным партнерам. Игнорирование выводов независимых наблюдателей рассматривается как нежелание системы совершенствовать механизмы обеспечения справедливого суда.

Наблюдатели отмечают, что соблюдение процедурных стандартов является базовым условием верховенства права. Небрежное отношение к процессуальным требованиям даже в резонансных производствах формирует негативную практику, которая может распространяться и на менее публичные дела.

Регулярный мониторинг таких процессов остается важным инструментом контроля над соблюдением прав человека и индикатором реального состояния судебной системы. Уважение процессуальных гарантий – необходимое условие доверия общества к правосудию и эффективности уголовной юстиции в Украине.

Контекст

В мае 2023 года НАБУ задержало бывшего главу Верховного Суда, выдвинув ему подозрение в получении неправомерной выгоды. Ключевой свидетель – адвокат Горецкий – после пребывания под стражей заключил соглашение со следствием. Правозащитники отмечают, что дело сопровождается рядом процессуальных нарушений и станет индикатором реальной независимости ВАКС.