Сотни дел против "агентов в рясах" из УПЦ (МП): СБУ лишила россиян ключевого влияния, — эксперт

Служба Безопасности Украины провела масштабную работу против кремлевских "агентов в рясах" из УПЦ (МП). Подчиненные Малюка нейтрализовали ключевых российских агентов. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что после того, как Малюк возглавил СБУ, впервые за период независимости началось разоблачение "агентов в рясах". "СБУ действует системно и не дает агентуре ФСБ из УПЦ (МП) снова развернуться в Украине. Реальные сроки предателям существенно усложнили, а кое-где сделали невозможным для Москвы вербовку новых агентов в церковной среде", — отмечает политолог.

"Опыт вербовки московские спецслужбы имели с советских времен. И многие "святые отцы" просто сменили корочки КГБ на удостоверение ФСБ. Церкви и духовные семинарии УПЦ (МП) по сути превратились в легализованные резиденции московской разведки. Если вы думаете, что это преувеличение, то отошлю вас к свежим данным Службы Безопасности. С начала полномасштабного вторжения по материалам СБУ начато более 200 уголовных производств в отношении клириков УПЦ (МП).Среди фигурантов – 27 высших чинов церкви: митрополиты и архиепископы, подозреваемые в работе на РФ", — акцентирует экс-нардеп.

Эксперт напоминает, что наиболее распространенные преступления представителей УПЦ (МП) — это коллаборационная деятельность, государственная измена, пособничество государству-агрессору, посягательство на территориальную целостность Украины. "Ключевое — это нейтрализация подчиненными Малюка российского влияния на миллионы людей, которые верили "агентам в рясах". Все соцопросы фиксируют — УПЦ (МП) потеряла значительную часть своих прихожан, которые наконец-то поняли, кем являются их "духовные отцы", — резюмирует Черненко.