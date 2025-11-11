Сотні справ проти "агентів в рясах" з УПЦ (МП): СБУ позбавила росіян ключового впливу, — експерт

Служба Безпеки України провела масштабну роботу проти кремлівських "агентів в рясах" з УПЦ (МП). Підлеглі Малюка нейтралізували ключових російських агентів. Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

Експерт підкреслює, що після того, як Малюк очолив СБУ, вперше за період незалежності почалось викриття "агентів в рясах". "СБУ діє системно і не дає агентурі ФСБ з УПЦ (МП) знову розгорнутися в Україні. Реальні строки зрадникам суттєво ускладнили, а подекуди унеможливили для Москви вербовку нових агентів в церковному середовищі", — наголошує політолог.

"Досвід вербування московські спецслужби мали з радянських часів. І багато "святих отців" просто змінили корочки КДБ на посвідчення ФСБ. Церкви та духовні семінарії УПЦ (МП) по суті перетворились на легалізовані резиденції московської розвідки. Якщо ви думаєте, що це перебільшення, то відправлю вас до свіжих даних Служби Безпеки. З початку повномасштабного вторгнення за матеріалами СБУ розпочато понад 200 кримінальних проваджень щодо кліриків УПЦ (МП). Серед фігурантів – 27 вищих чинів церкви: митрополити та архієпископи, які підозрюються у роботі на РФ", — акцентує екснардеп.

Експерт нагадує, що найбільш поширені злочини представників УПЦ (МП) — це колабораційна діяльність, державна зрада, пособництво державі-агресору, посягання на територіальну цілісність України. "Ключове — це нейтралізація підлеглими Малюка російського впливу на мільйони людей, які вірили "агентам в рясах". Усі соцопитування фіксують — УПЦ (МП) втратила значну частину своїх прихожан, які нарешті зрозуміли ким є їх "духовні отці", — резюмує Черненко.