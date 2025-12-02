Без Зеленского и Федорова "Армии дронов" не было бы, – командир БПЛА-подразделения Lasar’s Group Елизаров

Елизаров: Когда Зеленский говорил, что хочет 1 млн дронов, все смеялись. А сегодня 3 млн, 5 млн – никого не удивляет

Павел Елизаров во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону вспомнил, как президент Украины Владимир Зеленский после полномасштабного вторжения страны-агрессора России понял значение дронов и начал инициативу по их производству, а также рассказал о роли первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова в этой инициативе.

Елизаров отметил, что именно Зеленский в 2022 году основал проект "Армия дронов", к которому присоединились многие страны и известные публичные люди, стали его финансировать.

"Это были деньги даже не госбюджета на тот момент, это было сделано на инициативе. Он тогда поручил этот проект Михаилу Федорову. Федоров и его команда – уникальные люди, которые сделали очень много для дронов. Вообще без них это, скорее всего, было бы невозможно. Они внесли изменения в законопроекты, которые позволили либерализовать завоз запчастей, комплектующих, списание. Они сделали закон, изменения, в то, скажем так, что касается взрывных бомб для дронов. Сделали этот рынок либеральным, и многие частные компании стали заниматься этим. И мы перестали перерабатывать вручную эти боеприпасы 1946 года, а стали использовать современные боеприпасы", – подчеркнул командир БПЛА-подразделения НГУ.

Он отметил, что если бы президент этого не поддержал, не было бы ни источников финансирования, ни логики ввоза запчастей – это все было бы аматорство.

"После этого стало финансироваться, после этого вышло на государственную программу и после этого, когда он [Зеленский] говорил, что хочет 1 млн дронов, все смеялись. А сегодня 3, 5 [млн] – никого не удивляет. Просто люди забыли немного, с чего это начиналось. В самом деле, если бы он тогда не поддержал это, а продолжал танки – самолеты, ничего бы не было, все было бы очень грустно", – резюмировал Елизаров.