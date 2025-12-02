Без Зеленського й Федорова "Армії дронів" не було б, – командир БПЛА-підрозділу Lasar's Group Єлізаров

Єлізаров: Коли Зеленський говорив, що хоче 1 млн дронів, усі сміялися. А сьогодні 3 млн, 5 млн – нікого не дивує

Командир БПЛА-підрозділу Нацгвардії України Lasar's Group Павло Єлізаров під час інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону пригадав, як президент України Володимир Зеленський після повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії зрозумів значення дронів і започаткував ініціативу з їх виробництва, а також розповів про роль першого віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в цій ініціативі.

Єлізаров зазначив, що саме Зеленський 2022 року започаткував проєкт "Армія дронів", до якого долучилися багато країн і відомих публічних людей, стали його фінансувати.

"Це були гроші навіть не держбюджету на той момент, це було зроблено на ініціативі. Він тоді доручив цей проєкт Михайлу Федорову. Федоров і його команда – унікальні люди, які зробили дуже багато для дронів. Узагалі, без них це, найімовірніше, було б неможливим. Вони внесли зміни в законопроєкти, які дали змогу лібералізувати завезення запчастин, комплектування, списання. Вони зробили закон, зміни у те, скажімо так, що стосується вибухових бомб для дронів. Зробили цей ринок ліберальним, і багато приватних компаній почали займатися цим. І ми перестали переробляти вручну оці боєприпаси 1946 року, а стали використовувати сучасні боєприпаси", – підкреслив командир БПЛА-підрозділу НГУ.

Він заявив, що якби президент цього не підтримав, не було б ні джерел фінансування, ні логіки завезення запчастин – це все було б аматорство.

"Після цього стали фінансувати, після цього вийшло на державну програму й після цього, коли він [Зеленський] говорив, що хоче 1 млн дронів, усі сміялися. А сьогодні три, п'ять [мільйонів] – нікого не дивують. Просто люди забули трохи, із чого це починалося. Насправді, якби він тоді не підтримав це, а продовжував танки, літаки, нічого б не було, все було б дуже сумно", – резюмував Єлізаров.