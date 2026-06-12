Первый фейл и куча удалений: как прошел матч-открытие ЧМ-2026 (видео)

Первая игра на Мундиале порадовала борьбой и эмоциями

В четверг, 11 июня, стартовал 23-й чемпионат мира по футболу. В матче открытия сыграли команды Мексики и ЮАР.

Что нужно знать

Киньонес забил первый гол на ЧМ-2026

Хименес удвоил преимущество Мексики

Футболисты ЮАР запомнились двумя красными карточками, у Мексики — 1 удаление

Встреча, проходившая в Мехико на одноименном стадионе, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Об этом сообщает "Телеграф".

На 9-й минуте встречи Хулиан Киньонес воспользовался ошибкой обороны ЮАР, "обокрал" защитника и мощно, а главное точно, пальнул низом.

В начале второго тайма гости остались в меньшинстве после фола последней надежды в исполнении Сфифело Ситхоула. Мексиканцы воспользовались большинством, забив еще один гол. Со "второго этажа" отличился Рауль Хименес. Под занавес второго тайма игрок ЮАР Темба Зване ударил соперника рукой по лицу. После просмотра VAR рефери удалил игрока. А в компенсированное время красный цвет перед собой увидел мексиканец Сезар Монтес за фол последней надежды.

В другом матче группы А сыграют Южная Корея и Чехия. Этот поединок начнется 12 июня в 05:00.

Полный видеообзор матча Мексика — ЮАР. Видео предоставлено Megogo.

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь и расписание турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей. Перед стартом Мундиаля прогремело несколько скандалов. Не обошлось без российского следа.