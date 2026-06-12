Почти на 40 букв: какое слово считают самым длинным в украинском языке

Произнести его с первого раза удастся не всем.

Большинство украинцев считают самым длинным словом украинского языка "рентгеноэлектрокардиографического", которое насчитывает 31 букву и занесено в Книгу рекордов Украины. Однако, как выяснилось, существует еще более длинная лексема. "Телеграф", ссылаясь на наставника по технике языка Адама Диденко, расскажет о ней подробнее.

Речь идет о слове "а-фторсульфонилоксиалканперфторкарбонова", которое является частью названия химического соединения "а-фторсульфонилоксиалканперфторкарбоновая кислота". Исследователи обнаружили эту лексему в одном из номеров журнала "Химическая промышленность Украины". Она содержит 38 букв и претендует на звание самого длинного слова, когда-либо случавшегося в украиноязычных текстах.

Что значит эта сложная конструкция? Любая часть слова обрисовывает определенный элемент химического строения вещества. Такие термины создаются по международным правилам химической номенклатуры, поэтому могут состоять из большого количества морфем и выглядеть почти непонятными для людей без специального образования.

Специалисты объясняют, что длинные слова наиболее часто встречаются именно в науке. Особенно это касается химии, где название вещества нередко содержит информацию о его составе, структуре и свойствах. Поэтому отдельные термины могут превышать несколько десятков букв.

Почему в украинском языке появляются такие длинные слова

Языковеды отмечают, что у украинского языка есть мощные возможности для словообразования. Он позволяет совмещать несколько корней, префиксов и других словообразовательных элементов в одно слово. Поэтому в научной терминологии могут возникать настоящие языковые гиганты.

При этом большинство рекордно длинных слов остаются понятными только узкому кругу специалистов. В повседневной жизни украинцы значительно чаще используют короткие и удобные слова, а языковые рекордсмены остаются интересными для исследователей языка.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о благозвучном, но забытом слове, которое узнают только в Киеве.