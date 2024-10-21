Дело семейства Гринкевичей: досудебное расследование завершено, что "нарыло" ГБР

Участникам "схемы" грозит до 15 лет тюрьмы

Досудебное расследование дела Гринкевич завершило Государственное бюро расследований (ГБР). Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич обвинен в хищении денег путем поставки некачественной военной одежды для нужд Вооруженных Сил Украины более чем на 1 млрд гривен.

Об этом сообщили в ГБР. Отмечается, что стороне защиты предоставлены материалы уголовного производства для ознакомления, а затем обвинительный акт направят в суд.

Заметим, что в деле не указано точно имя Гринкевичей, но, учитывая детали и предварительные данные, речь идет именно о них.

"Возглавил сделки предприниматель из Львова, который привлек к ней своего сына и других лиц. Подконтрольные им компании заключили в 2023 году договоры с Минобороны на поставку военной одежды на сумму более 1,8 млрд грн", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в течение 2023 года на нужды ВСУ по указанным договорам Минобороны была получена одежда на сумму почти 1,2 млрд грн. Однако после экспертизы оказалось, что оно не отвечает действующим требованиям государства и даже договора. Из-за низкого качества одежды ее нельзя было использовать по целевому назначению.

В результате убытки государства составили 1 млрд 167 млн гривен.

Напомним, что ГБР задержало членов преступной организации и сообщило им о подозрениях. Все они находятся под стражей, но один из фигурантов объявлен в международный розыск.

"Организатор сделки и его приспешники обвиняются в создании, руководстве преступной организацией, а также участие в ней, мошенничестве в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 255, ст. 190, ст. 209 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", — отмечают в бюро.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ГБР задержало депутата Хмельницкого горсовета, у которого обнаружили миллион долларов и тысячи евро в пакетах.