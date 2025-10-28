Более 45 лет назад здесь произошел "чернобыль" под землей: как называется этот город и что там происходит сегодня

Это уникальное место, где шахтерское прошлое переплелось с ядерным экспериментом, а новейшие вызовы диктуют вопросы экологической безопасности.

Бунге – промышленный город с непростой судьбой, расположенный в Донецкой области, на берегу реки Булавинка. Его история отражает не только интенсивное промышленное развитие Донбасса, но и сложные трансформации, через которые прошел регион в ХХ–ХХІ веках — от появления первого рудника, сквозь изменение идеологических названий, до современных экологических вызовов.

Бунге расположен в районах, богатых балками и крутыми оврагами, на исторически важном железнодорожном узле возле Енакиево. Территория города входит в крупную индустриальную агломерацию востока Украины. "Телеграф" расскажет о его истории подробнее.

Начала: от шахты до городка

Городок вырастает в 1908 году вблизи шахты "Бунге", основанной для обеспечения сырьем металлургическую индустрию региона — прежде всего Петровский завод. Впоследствии, в советское время, поселение получает название Юнокоммунаровск, что демонстрировало привязанность к советской идеологии. В 1965 году статус поселка возрос до города. Именно шахтерский труд долгие десятилетия оставался основной частью местной экономики.

Шахта "Бунге"

Трансформация названий и декоммунизация

Город Бунге получил современное название в результате декоммунизации в 2016 году, когда Верховная Рада Украины переименовала более 70 населенных пунктов Донбасса в соответствии с законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики". Изначально город назывался "Юнокоммунаровск" (с 1965 по 2016 год), что отражало советскую традицию называть населенные пункты в честь идеологических терминов. 12 мая 2016 года городу вернули историческое название — Бунге, согласно постановлению Верховной Рады. Переименование города стало частью широкого процесса очищения украинской топонимики от советских названий, подчеркнув стремление к восстановлению исторической памяти региона.

"Кливаж": ядерный след в глубинах Донбасса

Коренным образом выделяет Бунге в мире история подземного ядерного взрыва, проведенного здесь в 1979 году. На глубине более 900 метров под землей, между пластами угля "Девятка" и "Кирпичный", советские исследователи попытались "решить" проблему внезапных выбросов и повысить безопасность работы. Заряд в 0,2–0,3 килотонны был взорван с уникальной для того периода целью — стабилизации породного массива.

Шахта "Юнком" на карте

Взрыв создал полость диаметром до 12 метров с зоной мощного сминания вокруг — и действительно, в первые годы после эксперимента количество аварий на шахте снизилось. Уголь здесь добывали еще более двух десятилетий, а о реальных последствиях для природы, здоровья и будущих поколений в то время задумывались единицы.

Экологическая угроза XXI века

В ХХІ веке вопрос радиационной безопасности вновь вышел на первый план: появились основания опасаться, что затопление шахты может привести к радиоактивному загрязнению вод. В 2018 году фактические хозяева оккупированной территории начали процесс ликвидации шахты путем затопления, несмотря на предостережения международных экспертов и украинских экологов. Уже в 2024 году в водах на расстоянии до 5 километров от эпицентра были зафиксированы повышенные концентрации радионуклидов. В случае дальнейшего затопления, говорят ученые, Украину может ожидать масштабная экологическая катастрофа, последствия которой могут достичь берегов Азовского моря и даже Днепра.

Шахта "Юнком" в наши дни

Поскольку сегодня город находится на временно оккупированной территории, под его землей работает "бомба замедленного действия" — наследие советских ядерных экспериментов, которое может взорваться экологической катастрофой для миллионов украинцев. Мировое сообщество наблюдает за ситуацией, но решить проблему можно будет только после деоккупации территории и восстановления контроля Украины над шахтой.

