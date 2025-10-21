Козацкая крепость, царский внук и красное знамя: чем интересен этот город и как он называется сегодня (фото)

Этот город на Харьковщине трижды менял название и наконец вернулся к своему аутентичному имени

В сентябре 2024 года на карте Украины появился город с новым названием – Берестин. Этот город на Харьковщине примерно в 100 км от областного центра стал символом современной деколонизации и возвращения к аутентичным украинским ценностям.

Но Берестин – это не просто переименование на карте. Его история насчитывает более трех веков и начинается еще с козацкого укрепления. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

От козацкого укрепления до модернового города

Первые упоминания о поселении на месте современного Берестина связаны с козацкими временами – укрепление "Пархомовые байраки" появилось здесь еще во второй половине XVII века, и получило свое название в честь отважного сотника Пархома. Турецкое слово "байрак" означает овраг, балка – именно такими были ландшафты рядом с рекой Берестовой.

Козацкий городок-крепость

В 1731 году здесь закладывают Белевскую крепость, ставшую десятой в составе Украинской оборонной линии – масштабного военного проекта в защиту слободской Украины. Под ее стенами, говорят местные, до сих пор есть таинственные подземелья и убежища, когда-то спасавшие казаков во время осады.

Памятная стелла на валу крепости

Исторические изменения названий: путь к Берестину

Константиноград на старой открытке

Город не раз менял названия, и каждая трансформация отражала масштабные сюжеты украинской и имперской истории. История начинается с XVIII века, когда крепость, основанная для обороны Слобожанщины, становится городом Константиноград — это название, по легенде, было присвоено в честь новорожденного внука Екатерины II, которая именно в это время получила известие о его появлении, путешествуя по местным землям. Константиноград некоторое время оставался центром торговли и администрации, а его железнодорожная станция сохраняла это название вплоть до середины XX века.

Стелла города Красноград

В 1922 году большевики переименовали город в Красноград, что символизировало новую эпоху советской власти. Причиной для этого изменения стала не только политика "красного" символизма, но и орден Трудового Красного Знамени, которым наградили город за успехи в восстановлении и выполнении государственных обязательств. В течение следующих десятилетий город пережил драматические страницы — Голодомор, оккупацию и многочисленные административные реформы, постепенно теряя свою древнюю идентичность в новой политической реальности.

Немецкая аэрофотосъемка Краснограда, август 1941 года

С началом деколонизационных процессов в независимой Украине вопрос об изменении названия вновь приобрел остроту. Общественные слушания в 2024 году активизировали поиск подлинной идентичности – местная община рассматривала несколько вариантов: Константиноград, Славноград, Берестополь, но именно "Берестин" получил наибольшую поддержку и был утвержден Верховной Радой. В соответствии с новым законом о деколонизации топонимики, переименование вступило в силу 26 сентября 2024 года, окончательно закрепив в памяти горожан фактическое восстановление топонимической справедливости.

Культурное наследие и архитектурные изюминки

Земская управа, архивное фото

Берестин славится зданием земской управы — настоящей жемчужиной модерна, которая сейчас служит городским советом. Улицы города сохраняют отпечаток австрийских, саксонских и немецких ремесленников, которые поселились здесь в XIX веке и развивали новые отрасли ткачества и производство шелка.

Земская управа сегодня

Город гордится краеведческим музеем, домом культуры, мемориальными комплексами в честь героев современной истории и оригинальными арт-объектами, которые иногда становятся объектом местных городских легенд и хулиганских проделок.

Газовая столица Востока, город молодежи и креатива

Сейчас Берестин — один из самых мощных центров газодобычи на востоке Украины, где в промышленности занята почти четверть населения. Железнодорожная станция и международная автодорога превращают город в настоящий транспортный узел. В то же время город активно раскачивает молодежную энергию: здесь открываются новые фестивали, арт-пространства, обновляются зеленые массивы и парк на живописном берегу реки Берестовой.

Краеведческий музей в Берестине

Современный Берестин – это правильный баланс между бережным отношением к прошлому и открытием новых горизонтов, а деколонизация и возвращение подлинного имени стали мощным драйвером общественной активности и туристической заинтересованности. Таинственные подземелья и модерновые фасады, газовые промыслы, казацкие легенды и современная креативная молодежь – все это привлекает к Берестину тех, кто ценит историю Украины.

Стела города Берестин

Ранее "Телеграф" рассказывал о городе, историческое название которого не имеет ничего общего с именем вождя пролетариата. Сегодня это один из крупнейших портов Украины с мощным товарооборотом и быстро растущий курорт