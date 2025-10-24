Больше никакой "дружбы": какое историческое название вернул этот город и где он находится

Это название возникло в эпоху украинского промышленного расцвета, когда предприниматели Терещенко строили здесь сахарные заводы, а через город прокладывали стратегические железные дороги

В сентябре 2024 года Верховная Рада Украины завершила еще один важный этап топонимической деколонизации: город Дружба Сумской области официально вернул себе историческое название — Хутор-Михайловский.

Город Хутор-Михайловский расположен на севере Сумской области, в Шосткинском районе. Оно лежит примерно в 45 км севернее районного центра Шостка и в 191 км от областного центра — Сум. "Телеграф" расскажет о его истории подробнее.

Немного истории

История Хутора-Михайловского начинается с трех древних поселений — Журавки, Юрасовки и Михайловского хутора, основанных еще в XVII веке. Земли эти имели бурную судьбу: в XVIII веке принадлежали Андрею Гамалии, чей сын поддерживал гетмана Ивана Мазепу. После Полтавской битвы 1709 Петр I передал имения Головину, впоследствии они перешли к роду Кочубеев.

Настоящий расцвет наступил в 1830-е годы, когда земли приобрел известный предприниматель и тайный советник Никола Артемьевич Терещенко. Он построил мощный сахарный завод — один из самых крупных в регионе. Вокруг предприятия вырос рабочий поселок, который назвали в честь его внука Михаила. Так родился Хутор-Михайловский.

Сахарный завод Терещенко в Хуторе-Михайловском

Промышленный центр с железнодорожной душой

В 1861 году сахарный завод перестроили в паровой, и предприятие стало одним из лидеров производства рафинада — около 200 тысяч пудов в год! В конце XIX века через поселок проложили узкоколейную линию к железной дороге Воронеж-Зерново, а в 1907 году завершилось строительство стратегической магистрали Москва-Киев. Станция Хутор-Михайловский превратилась в важный железнодорожный узел, которым остается и по сей день.

Железнодорожная станция Хутор-Михайловский, архивное фото

Местность вокруг города поражает разнообразием: хвойные холмы чередуются с заболоченными низменностями, тихо плывут реки Журавель и Ивотка. Недра богаты мел, глину, мергель, торф и фосфориты — ценное сырье для строительства и сельского хозяйства.

Испытания войнами

В 1917 г. хутор вошел в состав Украинской Народной Республики, но уже зимой его неоднократно оккупировали московские большевистские отряды. Вторая мировая война принесла значительные разрушения, хотя железнодорожный узел и сахарный завод продолжали работать даже под обстрелами. Более 650 жителей ушли на фронт, почти четверть из них не вернулась. Местное партизанское подполье сопротивлялось оккупантам.

После освобождения городок буквально через три года отстроил депо, вокзал, электростанцию и завод. В послевоенные годы здесь открыли музыкальную школу, музей, стадион, детсады и больницы. В центре появились памятник Богдану Хмельницкому и мемориал погибшим воинам с могилой неизвестного солдата.

"Дружба" — советский миф вместо истории

В декабре 1962 года советские власти переименовали Хутор-Михайловский в Дружбу, навязывая идеологический миф о "единстве трех братских народов". Историческое название, напоминавшее об украинских промышленниках и собственной традиции развития, было стерто одним решением партийного аппарата.

Город Дружба на советской карте

Шесть десятилетий город существовал под чужим названием, пока полномасштабная российская агрессия не ускорила процессы декоммунизации и деколонизации по всей Украине.

Современные события

Во время полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 г. город, тогда еще Дружба, оказался под временной оккупацией. С тех пор город официально признан "территорией, где ведутся боевые действия".

Но восстановление исторического названия Хутор-Михайловский – это больше, чем формальное изменение на карте. Это возвращение памяти, достоинства и связи с собственными корнями. Город вновь носит имя, возникшее естественнім образом из реальной истории украинского предпринимательства и развития, а не из идеологических кабинетов.

