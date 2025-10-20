"Большая печь", приток реки или просто "вокзал"? Откуда пошло название этого города-героя на Донбассе

Из маленькой железнодорожной станции город превратился в областной центр

Прифронтовой город Краматорск с 2014 года фактически выполняет функции административного центра Донецкой области и во время полномасштабного вторжения стал настоящими воротами Донбасса. До начала российской оккупации, по состоянию на 2013 год, в нем проживало 164 тысячи человек, а на начало 2025 года население города составляло около 40 тысяч человек.

Сам город Краматорск получил развитие из поселка при маленькой железнодорожной станции Краматоровка, построенной в 1868 году, которая через десять лет развилась до узловой.

Советский лингвист Владимир Никонов предполагал, что этот топоним возник от названия Краматорский завод, которое, в свою очередь, возводил к французскому слову crématoire, то есть "большая печь". Ему парировал специалист в области имен собственных Евгений Отин, отмечавший, до завода уже существовал населённый пункт Краматоровка. Он выдвигал версию, что название города исходит от словосочетания "крома Торова", то есть граница по реке Тор. Тор — это старое название реки Казенный Торец, притока Северского Донца, где и расположен город.

В январе 1920 года станция Краматоровка решением Донецкого губернского революционного комитета была отнесена к созданному Бахмутскому району Донецкой губернии. В марте 1923 года постановлением Всеукраинского центрального исполнительного комитета был создан Краматорский район, административным центром которого стала Краматоровка. В 1925 году населенный пункт получил статус поселка городского типа, а в 1932 года Краматорск был "повышен" до города, однако Краматорский район был расформирован. В 1932 году Краматорск получил статус города областного подчинения.

Современная история Краматорска

Краматорск на карте

В апреле 2014 года сепаратисты объявили город частью самопровозглашённой ДНР, однако в июле Вооруженные силы Украины восстановили контроль над населенным пунктом. В октябре туда переезжает Донецкая областная государственная администрация, поэтому город становится областным центром. Город, находящийся примерно в 15 км от линии фронта, подвергается регулярным обстрелам. 1 октября 2025 года Краматорску присвоено почетное звание "город-герой Украины".

