Когда-то там жили русские князья, а теперь — руины: где в Украине есть город-призрак и почему он исчез

Город вымер еще в далеком 1945 году

На территории современной Тернопольской области раньше был расположен город Червоногрод, которого уже как полстолетия нет ни на одной карте. На его территории теперь есть лишь остатки Червоногродского замка XVII века и католического костёла XVIII века, и на холме заброшенное кладбище с часовней.

Что нужно знать:

Червоногрод расположен недалеко от Джуринского водопада

Город получил название из-за особенностей грунта в данной местности — здешние песчаники придают ему красный цвет

Официально город перестал существовать в феврале 1945 года, а уже в 1970 году населенный пункт и вовсе убрали с карт

В этом материале "Телеграф" рассказывает, что известно о городе-призраке Червоногроде, где он находился на карте и как сейчас выглядит его территория.

История города

Червоногрод находился на Тернопольской области Украины в непосредственной близости от села Нырков. Расположен вблизи реки Джурин. Возле города находится Джуринский водопад.

Вид на Червоногрод в 1920-е годы. Фото: Википедия

Червоногрод на подробной карте 1869—1887 гг.

Название город получил из-за особенностей грунта в данной местности — здешние песчаники придают ему красный цвет.

Со временем Червоногород потерял своё значение — население сокращалось. К началу XX века он уже сильно утратил раньше важность. Во времена Второй мировой войны и сразу после неё город окончательно прекратил своё существование.

Червоногрод на подробной карте 1779—1783 гг.

Сейчас из строений на территории Червоногрода сохранились остатки Червоногродского замка XVII века и католического костёла XVIII века. На холме вблизи замка расположено заброшенное кладбище с часовней, в которой были погребены останки семьи Понинских.

Червоногродский замок. Фото 2016 года (Википедия)

Крепость была построена в XV веке, и стала центром тогдашнего княжества. В течение нескольких последующих веков замок несколько раз разрушали турки и татары. Прекратить нашествие и постоянные разрушения удалось только со сменой владельца в конце XVII века. Польский шляхтич Кароль Понинский не только отстроил крепость, но и укрепил ее, возведя дополнительную стену и башни.

Червоноградский замок. Фото: landmarks

Сын Кароля Калист при содействии львовского архитектора Юлиана Захаревича через несколько лет разрушил крепость и построил на ее месте новый замок, остатки которого мы можем видеть сегодня.

К слову, этот замок в IX веке был резиденцией русских князей. Перед нашествием татар в 1240 году упоминается этот замок как предмет частых взаимных нападений между русскими князьями.

В начале апреля 2013 года внезапно обрушилась одна из башен замка. Один из вариантов обвала – смещение грунтов. Интересно, что две башни стойко выдержали две войны ХХ века.

Червоногродский замок. Фото: landmarks

Как найти город

Официально город перестал существовать в феврале 1945 года, а уже в 1970 году населенный пункт и вовсе убрали с карт. Однако есть способы отыскать его, пишет "Терен".

"Если ехать со стороны Городенки, то проехав мост над Днестром, через 2 км надо повернуть налево. Указателя нет, поэтому следует ориентироваться по автобусной остановке. Дальше по разбитой дороге совсем немного и вашему взору откроется потрясающая панорама каньона, внутри которого на возвышенности продолговатой формы, стоят две замковые башни белого цвета", — рассказывают путешественники.

Из Тернополя до села Нырков можно добраться рейсовым автобусом. От села к замку придется идти пешком.

Червоногродский замок. Фото: Терен

Сейчас на месте бывшего Червоногрода — руины: остатки старого замка (частично уцелевшие башни), руины костёла (католической церкви).

