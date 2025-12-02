Укр

Это самый сладкий город Донбасса: откуда взялось его название и что интересного там можно увидеть сегодня

Катерина Шполянская
Этот город выглядит типичным для донецкого региона, но если присмотреться – и открывается совсем другая история

На первый взгляд это типичный промышленный Донбасс. Но стоит присмотреться – и открывается город с 250-миллионными окаменелостями, французскими могилами и улицами, рассказывающими о возвращении в Украину.

Этот город – Дружковка. "Телеграф" расскажет о его названии и истории подробнее.

Откуда взялось название

По легенде, там, где сливаются реки Кривой Торец и Казенный Торец, когда-то стоял пост казака по имени Дружко. Так и родилось название города. Документально Дружковку впервые упоминают в 1781 как запорожское поселение на склонах Донецкого кряжа. Сегодня он расположен примерно в 70–80 км севернее Донецка и более 500 км юго-восточнее Киева.

Настоящий прорыв произошел в конце XIX века. Железная дорога Курск–Харьков–Азов, французские и бельгийские инвесторы, металлургические заводы – и казацкая деревня превратилась в индустриальный город с европейским акцентом.

Юрский парк посреди Донбасса

Самая удивительная тайна Дружковки – это геологический памятник недалеко от Алексеево-Дружковки. Со склона балки торчат окаменевшие стволы деревьев в возрасте 160-250 миллионов лет. Араукарии, где живая древесина полностью заменена минералами, – это настоящий каменный лес, который в 2008 году попал в сотню претендентов конкурса "Семь природных чудес Украины".

Парадокс города: уникальное геологическое сокровище соседствует с терриконами и заводскими цехами. Глубокая память земли рядом с тяжелой промышленностью – вот настоящий портрет Дружковки.

Индустриальное развитие

В 1920–1930-х годах Дружковка быстро превращается в важный промышленный городок Донбасса. В 1929 году здесь строят крупный метизный завод, обновляют старые металлургические цеха, а Торецкий завод после реконструкции специализируется на угольном машиностроении и к 1941 году имеет уже более 5,6 тысяч работников.

В 1938 году Дружковке официально предоставляют статус города. Уже через год здесь живет около 32 тысяч человек.

В 1943 году Дружковка дважды переходила из рук в руки и окончательно была освобождена во время Донбасской операции. В послевоенные годы город быстро отстроили: обновили заводы, в 1945 запустили трамвай, а новые массивы Индустриальный, Солнечный, Южный и Пионерский закрепили за Дружковкой статус типичного индустриального города Донбасса.

Аисты с завода и французское кладбище

На выезде в Краматорск стоят несколькометровые металлические аисты – их сварили на машиностроительном заводе. Это почти официальные ворота города, must have для свадебных фото. Рядом бьет источник, из которого молодожены пьют воду "к счастью", хотя он стекает с холма, где расположено кладбище. В парке "Святогор" стоят каменные скульптуры князей, гетманов и героев украинской истории – это местный стимпанк-вариант национального пантеона, созданный местными мастерами.

Еще один сюрприз – старое французское кладбище с надгробиями инженеров и предпринимателей, которые в конце XIX века строили здесь первые заводы. Европейский след остался не только в зодчестве, но и в городской памяти.

Город, который вытащил себя из войны

Весна 2014-го могла стать роковой. Боевики "ДНР" захватили райадминистрацию, появились блокпосты, начались похищения. Но самоорганизация активистов и слаженные действия украинских военных спасли Дружковку. 5 июля 2014 года город освободили.

В центре города находится здание бывшей царской жандармерии в 1892 году. Ее подвалы – это музей-пыточная, где в разное время держали узников царские службы, НKВД, нацисты, а в 2014 году – боевики "ДНР".

Сегодня здесь музей, рассказывающий о политических репрессиях, Холокосте, советском терроре и войне России против Украины. Для Дружковки это не просто туристическая локация – это концентрат неукрашенной истории.

Сладкий символ города

Дружковка известна по всей Украине еще и своей халвой – это один из самых узнаваемых "сладких" брендов города. В городе и в Алексеево-Дружковке работает ООО "Кондитерская фабрика "Дружковская"" (бывшая пищевкусовая фабрика), которая специализируется на подсолнечной халве и поставляет ее в национальные сети супермаркетов, онлайн-магазины и даже за границу. Для промышленной Дружковки это своего рода "сладкая визитка", которая работает на узнаваемость города не хуже машзавода или каменного леса.

Итак, Дружковка – это город контрастов. Здесь казацкая легенда соседствует с французским кладбищем, 250-миллионные окаменелости – с современными трамваями, а индустриальный пейзаж – с парком украинской истории.

