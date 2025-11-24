Дважды был назван в честь советского правителя: как ныне зовется этот южный город

Ильичевскую хотели оставить старое название, аргументируя тем, что город якобы был назван в честь библейского пророка

Достаточно компактный городок Черноморск в пригороде Одессы известен еще с XVIII ст. Из небольшого хутора, где жили рыбаки, он превратился в курортную жемчужину на берегу Черного моря.

Почти 90 лет оно носило два разных, но схожих имени, полученных в честь "вождя мирового пролетариата" Владимира Ильича Ленина. "Телеграф" напоминает, какие интересные названия мог получить город во время процесса декоммунизации.

История

В целом землями Северного Причерноморья в разное время владели половцы и ногайцы, литовцы, поляки, Крымское ханство, Османская империя, пока в 1791 году туда не пришла Российская империя. В 1814 году боевой офицер Андрей Буга, владевший пахотными землями на Сухом лимане, основал несколько поселений, получивших название Буговые хутора. Их жители занимались преимущественно рыбалкой, а в 1896 году на хуторе Бугово работало несколько рыбных заводов.

В 1927 году, после установления советской власти, хутор Бугово был переименован в Ильичевский. В 1952 году населенный пункт, в котором тогда проживало 3000 человек, стал поселком городского типа и получил название Ильичевск.

Современное название города

Согласно закону о запрете коммунистической пропаганды, город Ильичевск подлежал переименованию. Жители предлагали названия Ильинск, Пальмира, Порто-Франко, Приморск, Святослав, Приморье, Гелиос, Мирополь, Портополий, Саус-Парк, Добромир, Скифов, Портомаре, Миринск, Бермория, Иллис, Солнцеморск, Бугаз, Буговоморск. Также предлагалось возвращение исторического названия — Бугово (Буговые Хутора).

Мэр города Валерий Хмельнюк даже предложил признать, что Ильичевск якобы назван не в честь Ленина, а таким образом был увековечен библейский пророк Илья.

В феврале 2016 года постановление Верховной Рады о переименовании Ильичевска в Черноморск вступило в силу.

