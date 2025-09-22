Носил имя британского инженера и советского вождя: как этот украинский город называется сегодня

Современное название Донецк – это лишь одно из названий города, которое за полтора столетия своего существования имело три разных имени

Донецк – город с богатой и сложной историей, который десятилетиями оставался одним из главных промышленных центров Украины. Однако мало кто знает, что современное название города является одним из нескольких, которые он носил за время своего существования.

От небольшого рабочего поселения Юзовка, основанного выдающимся инженером Джоном Юзом, через период советской власти и влияние эпохи Сталина – до названия, связанного с могучей рекой Северский Донец, оберегающий этот город – каждое имя открывает новую страницу в истории этого регионального центра.

"Телеграф" рассказывает, как изменялась идентичность Донецка и какие события сформировали его нынешний образ.

Юзовка – начало великой промышленной истории (1869-1924)

Одним из первых официальных названий будущего Донецка было Юзовка. Это название происходит от имени валлийского инженера и предпринимателя Джона Юза (John Hughes), который в 1869 году основал металлургический завод и угольную шахту в долине реки Кальмиус. Именно эта дата считается годом основания города.

Джон Юз, имея большой опыт работы в металлургии и угольной промышленности в Великобритании, приехал в Российскую империю с целью развития промышленного предприятия. Он выбрал это место не случайно – район богат углем и железной рудой, что обеспечивало все необходимые ресурсы для быстрого развития металлургической промышленности.

Юзовка на плане начала 20 века

В середине XIX века здесь было лишь небольшое село, поэтому создание завода привлекло большое количество рабочих из разных регионов империи, в частности украинцев, русских, татар, греков и переселенцев из других стран. Юзовка быстро превратилась не просто в заводской поселок, а в целое рабочее поселение, где начали строиться жилые дома, школы, больницы и церкви.

Юзовка, колоризированное фото

В начале ХХ века Юзовка уже считалась одним из самых современных промышленных центров юга Российской империи, а ее металлургическая продукция экспортировалась даже за пределы империи. Сам Джон Юз умер в 1889 году, но его влияние осталось навсегда: город и предприятия стремительно развивались благодаря его идеям и капиталовложениям.

Юзовка, колоризированное фото

Сталино – город стального подъема (1924-1961)

В 1924 году после установления советской власти Юзовка была переименована в Сталино. Название связано с именем Иосифа Сталина, который к тому времени стал лидером Советского Союза. Кроме того, название отражало важное значение сталелитейной промышленности для города и всего региона.

Период с названием Сталино ознаменовался масштабной индустриализацией. В 1930-е годы город был одной из жемчужин советского тяжелого машиностроения и металлургии. Здесь работали крупные заводы, которые производили все — от угля и металла до промышленного оборудования и оружия. Сталинская эпоха также дала толчок развитию транспортной инфраструктуры: появились новые железнодорожные ветки и шоссе, которые интенсивно связывали Сталино с другими промышленными центрами страны.

Город Сталино на открытках

В годы Второй мировой войны город подвергся тяжелым разрушениям. Он несколько раз переходил из рук в руки между советскими и немецкими войсками. Однако после войны Сталино быстро восстановил свой статус крупного индустриального центра, удвоив объемы производства.

Сталино на немецком плане 1943 года

Культурно Сталино тоже активно развивалось: были построены театры, кинотеатры, музеи, учебные заведения. В советское время город стал важным центром, где проживали рабочие, инженеры и ученые. В то же время жизнь простых жителей была связана с большим количеством трудностей – вплоть до усиления идеологического контроля, репрессий и повседневных лишений.

Интересно, что в 1940-50-х годах Сталино получил статус "города-миллионника" – население стремительно росло за счет приезжих из других частей СССР, которые направлялись сюда, чтобы строить новые заводы.

Донецк – город новых идеалов (с 1961 года)

В 1961 году, на фоне процессов десталинизации, начавшихся после ХХ съезда КПСС, город получил новое — и уже современное — название: Донецк. Это решение имело символический характер: новое имя было связано с рекой Северский Донец, протекающей неподалеку, и означало отход от культа личности Сталина и политической идеологии его эпохи.

Документ о переименовании города в Донецк

Выбирая название, руководство стремилось подчеркнуть естественное географическое расположение города, его связь с окружающей средой и регионом. Река Северский Донец является одной из крупнейших рек востока Украины, а ее название происходит от древних славянских корней и означает "северный Донец" (в отличие от "южного" Дона, впадающего в Азовское море).

Новостройки Донецка 1960-х годов

После 1961 года Донецк продолжил активно развиваться как индустриальный центр. В советские годы здесь строили новые жилые комплексы, парки и культурные объекты. Была создана мощная система образования и научных учреждений, которая работала на развитие тяжелой промышленности, металлургии, химической и легкой промышленности.

Набережная Кальмиуса на листовках 1980-х годов.

В то же время начал формироваться уникальный городской ландшафт, сочетание индустриальных объектов с зеленой зоной и жилыми кварталами. Архитектура советского модернизма ярко проявилась в возведении зданий, а планировка города частично учитывала комфорт рабочих и их семей, несмотря на индустриальный характер города.

Современный Донецк

После обретения Украиной независимости в 1991 году Донецк сохранил статус одного из ключевых экономических центров страны, оставаясь сердцем тяжелой промышленности – металлургии, угольной промышленности и машиностроения. Город обеспечивал значительную долю экспорта Украины, производя сталь, чугун, прокат и уголь на базе крупных предприятий, таких как "Донецксталь" и "Донецкий металлургический завод". Несмотря на кризисные 1990-е, постепенно с конца десятилетия началась модернизация инфраструктуры, которая охватывала обновление дорог, строительство новых торговых центров и развитие аэропорта "Донецк".

Донбасс-Арена в 2009 году

Отдельным знаковым событием стало проведение в Донецке чемпионата Европы по футболу 2012 года. В этом контексте появилась "Донбасс Арена" – современный стадион вместимостью более 50 тысяч зрителей, ставший ареной громких футбольных событий и символом нового этапа развития города. Футбольный клуб "Шахтер" превратился в один из ведущих в стране и Европе, выиграв в 2009 году Кубок УЕФА.

Кроме промышленности и спорта, в Донецке развивались образование и наука. Так, Донецкий национальный университет и Донецкий медицинский университет были ведущими заведениями.

Донецкий медицинский университет

Однако начало 2010-х ознаменовалось политическими и военными волнениями. С 2014 года город стал эпицентром военного конфликта, что привело к потере контроля территории Украиной. Война привела к значительным разрушениям инфраструктуры, в частности аэропорта и промышленных предприятий, а население города значительно сократилось из-за эвакуации.

Донбасс-Арена в 2021 году

После оккупации Донецка "Донбасс Арена" перестала функционировать как стадион, об этом "Телеграф" рассказывал подробно. А футбольный клуб "Шахтер" вынужден был переехать сначала во Львов, а затем в Киев. Экономика города оказалась в кризисе, обанкротились многочисленные предприятия, культурная жизнь пришла в упадок.

Ранее "Телеграф" рассказывал о городе в Украине, который переименовали три раза за 15 лет. В общей сложности он менял название пять раз.