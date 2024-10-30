Певица не хотела афишировать свои визиты в Украину

Известная российская певица Маша Распутина, которая оказалась яростной и преданной путинисткой, как оказалось, имеет связь с Украиной. Певица, пик популярности которой пришелся на 90-е, а ее репертуар очень подходил к той эпохе поп-музыки, имеет украинские корни.

"Телеграф" решил выяснить, что связывает путинистку Машу Распутину с Украиной и почему она тайно приезжала в одно и то же место.

Маша Распутина и Украина — что их связывает

Маша Распутина, настоящее имя которой Алла Агеева, родилась в Сибири в семье простых рабочих. Родители певицы много раз меняли место жительства и в 80-е годы переехали в Терновку Днепропетровской области. Там они и остались жить, как вспоминают соседи, это была простая небогатая семья — отец не работал из-за инвалидности, а мать подрабатывала техничкой в школе, но не долго, так как имела проблемы со здоровьей.

А вот Маша Распутина в Терновке не жила, она после школы уехала в Москву и начала строить свою творческую карьеру. Однако, время от времени навещала родителей в Терновке, которая расположена за 95 километров от Днепра. Как говорили соседи, певица прилетела самолетом в Днепр, а оттуда на машине добиралась в Терновку. При этом была скромно одетой и вела себя не вызывающе.

Мама Маши Распутиной умерла в 1986 году и была похоронена на местном кладбище Терновки. После этого певица не прекращала посещать это место — она наведывалась на могилу матери, однако старалась не афишировать это. Также просила местного священника ухаживать за могилой и пожертвовала деньги на храм.

После начала войны в Украине Маше распутиной запретили въезд на территорию Украины, так что она больше не смогла посещать могилу матери в Терновке. А позже в своих интервью путинистка-скандалистка обвиняла "украинских националистов" в том, что не может приехать в Украину на могилу матери.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит путинистка Маша Распутина, которую опозорил на сцене Зеленский. У нее накачанные губы и оплывшее лицо.