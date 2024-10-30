Украина готовит план для второго Саммита мира. Что о нем известно

Пресс-секретарь президента Украины озвучил детали нового плана

Украина готовит план, состоящий из трех пунктов — его должны представить на втором Саммите мира, который запланирован на ноябрь текущего года.

Об этом сообщила "Украинская правда". Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона заявил, что Украина готовит план по итогам первого Саммита. Он состоялся в швейцарском кантоне Нидвальден 15 — 16 июня 2024 года.

По словам Никифорова, украинская сторона активно работает со странами Глобального юга с целью заручиться поддержкой с их стороны. Под этими странами подразумеваются государства, которые Мировой банк обозначает как страны с низким или средним доходом.

"Подготовка ко второму Саммиту мира – это тема для отдельного разговора. Да, Украина готовит план, чтобы представить по итогам первого Саммита мира, готовит план из трех пунктов, чтобы представить его на втором Саммите мира. Украина активно сотрудничает со странами Глобального юга, чтобы заручиться их поддержкой", — заявил Никифоров.

Напомним, Украина хочет организовать саммит мира, который изначально планировался на ноябрь до конца текущего года. На это мероприятие собираются позвать и Россию, а в качестве посредника при переговорах между сторонами войны видят Турцию.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на первом саммите мира Украине удалось собрать 78 стран. Еще 15 отказались участвовать в мероприятии.