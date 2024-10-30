Співачка не хотіла афішувати свої візити до України

Відома російська співачка Маша Распутіна, яка виявилася затятою і відданою путіністкою, як виявилося, має зв’язок з Україною. Співачка, пік популярності якої припав на 90-ті, а її репертуар дуже підходив до тієї епохи поп-музики, має українське коріння.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що пов’язує путіністку Машу Распутіну з Україною і чому вона таємно приїжджала в одне й те саме місце.

Маша Распутіна та Україна — що їх пов’язує

Маша Распутіна, справжнє ім’я якої Алла Агєєва, народилася в Сибіру в сім’ї простих робітників. Батьки співачки багато разів змінювали місце проживання і у 80-ті роки переїхали до Тернівки Дніпропетровської області. Там вони й залишилися жити, як згадують сусіди, це була проста небагата родина — батько не працював через інвалідність, а мати підробляла технікою в школі, але не довго, бо мала проблеми зі здоров’ям.

А ось Маша Распутіна у Тернівці не жила, вона після школи поїхала до Москви і почала будувати свою творчу кар’єру. Однак час від часу відвідувала батьків у Тернівці, яка розташована за 95 кілометрів від Дніпра. Як казали сусіди, співачка прилітала літаком у Дніпро, а звідти машиною добиралася до Тернівки. При цьому була скромно одягненою і поводилася не зухвало.

Мама Маші Распутіної померла у 1986 році і була похована на місцевому цвинтарі Тернівки. Після цього співачка не припиняла відвідувати це місце — вона навідувалася на могилу матері, проте намагалася не афішувати це. Також просила місцевого священика доглядати могилу і жертвувала гроші на храм.

Після початку війни в Україні Маші Распутіній заборонили в’їзд на територію України, тому вона більше не змогла відвідувати могилу матері в Тернівці. А пізніше у своїх інтерв’ю путіністка-скандалістка звинувачувала "українських націоналістів" у тому, що не може приїхати до України на могилу матері.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає путіністка Маша Распутіна, яку зганьбив на сцені Зеленський. У неї накачані губи і обличчя, що опливло.