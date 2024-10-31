Байден покусал младенцев в Белом доме и смутил американцев (видео)

Ежегодное празднование Геловина в Белом доме является давней традицией

В Вашингтоне состоялось традиционное ежегодное празднование Гэловина в резиденции президента США. Событие привлекло внимание журналистов не только из-за своей традиционности и помпезности, но и из-за необычного поведения Джо Байдена.

Президент Соединенных Штатов в шутку укусил по меньшей мере троих детей. Об этом сообщает издание DailyMail.

Как пишут журналисты издания, в Белом доме устроили большую вечеринку в честь Геловина, куда были приглашены дети сотрудников администрации. Работники приходили с семьями, а их дети были одеты в разные праздничные костюмы.

По сообщениям прессы, Байден демонстрировал чрезвычайно игривое и эмоциональное взаимодействие с детьми. Журналисты зафиксировали несколько забавных моментов, когда президент в шутку "кусал" детей — в частности, младенца в костюме индейки и ребенка в костюме мороженого.

Во время празднования дети получили от президента сладости, а сам Байден пытался максимально погрузиться в атмосферу праздника. Он общался с малышами, фотографировался и даже создавал небольшие очереди желающих получить угощение из его рук.

Стоит отметить, что ежегодное празднование Геловина в Белом доме является давней традицией. В этом году администрация подготовила более 5000 порций сладостей для детей, украсила резиденцию тыквой, паутиной и праздничными декорациями. Дети могли сфотографироваться с президентом и первой леди Джилл Байден, одетыми в праздничные костюмы.

Президентская команда пыталась создать атмосферу радости и позитива для самых молодых гостей. Дети имели возможность получить сладости, сделать памятные фото и просто насладиться праздником.

Несмотря на забавность момента с шутливыми "кусками", инцидент вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях. Часть пользователей восприняла поведение президента как забавное и непринужденное, другие же раскритиковали его как слишком фамильярное.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал о том, что Байден простоял 40 минут в очереди, чтобы досрочно проголосовать на выборах. Глава Белого дома отдал свой голос в штате Делавер и поддержал кандидата от Демократической партии Камалу Гаррис.