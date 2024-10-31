Загадка для эрудитов: в ребусе зашифрована фамилия поэта-шестидесятника

Разгадываем фамилию автора "Царя Плаксия"

В социальных сетях набирают популярность ребусы, которые скрывают фамилии или произведения выдающихся украинских авторов. "Телеграф" решил приобщиться к этой интересной идее.

Предлагаем вам разгадать загадку. Автор "Лебедей материнства" зашифрован в интересной головоломке, заставляющей задуматься любителей украинской литературы.

Фамилия, которую нужно угадать, принадлежит одному из самых ярких представителей поколения шестидесятников. Этот поэт, проживший всего 28 лет, оставил после себя бесценное литературное наследие и стал символом несокрушимости украинского духа.

Интересные факты об авторе

Родился 8 января 1935 года в Полтавской области.

Создал знаменитый сборник "Тиша і грім".

Его самое известное стихотворение стало народной песней.

Работал журналистом в "Молоді Черкащини".

Был среди первых, кто открыто выступил против советской системы.

Творческое наследие: автор подарил читателям сборники "Земне тяжіння", "Поезії", "Берег чекань", а также сказки для детей "Цар Плаксій та Лоскотон", "Подорож в країну Навпаки".

Этот автор – голос украинской независимости, звучавший еще в советское время. Его творчество и сегодня вдохновляет новые поколения украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Россия превращала украинский язык в "колхозный". Украинская претерпела неслыханные гонения и при царизме, и при советской власти.