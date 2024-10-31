Где семьи погибшего военного начислят помощь на установку памятника

Документы следует отнести в ЦПАУ

Семьям, членами которых являются военные, предусмотрены Украиной определенные выплаты, в том числе и одноразовое начисление на установление надмогильного памятника.

Такая выплата производится для семей погибших военных Героев Ивано-Франковской общины. Об этом сообщили в Rai.ua.

Размер выплаты зафиксирован на уровне 60 тысяч гривен и она будет начисляться из бюджета города.

Лицам, претендующим на денежную помощь на установку надгробного памятника, необходимо подать необходимые документы в ЦПАУ, подтверждающие стоимость изготовления памятника, а также письменное согласие всех остальных членов семьи защитника. Заявление и документы следует подать в ЦПАУ Ивано-Франковска на улице Независимости, 9.

В то же время такая денежная помощь также выплачивается в Ирпенском городском совете. Однако сумма значительно меньше и составляет 17 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о новых правилах начисления компенсации за неиспользованный отпуск для семей погибших военных и полицейских. Теперь сумма выплаты будет зависеть от количества дней пребывания в отпуске.