Шевченко заметили в компании Монзуль на матче чемпионата Украины

Игра "Кривбасс" - ЛНЗ завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Кривого Рога.

В Ковалевке (Киевская обл.) завершился матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором черкасский ЛНЗ принимал "Кривбасс" из Кривого Рога. Матч прошел на арене "Колос" из-за проблем с отоплением на стадионе в Черкассах.

Игра завершилась со счетом 3:0, сообщает "Телеграф". После приблизительно равного по игре и по счету первого тайма, во втором лидер турнирной таблицы УПЛ буквально смял оборону соперника.

Ключевым моментом в первой половине игры стал пенальти, который на 41-й минуте назначила Анастасия Романюк. Поначалу показалось, что пенальти возник из ничего, но на повторе было четко видно что мяч попал в руку игрока ЛНЗ. 11-метровый четко реализовал хорватский легионер "Кривбасса" Хрвое Илич.

Все это происходило на глазах нового президента УАФ Андрея Шевченко и руководителя Комитета арбитров Екатерины Монзуль. И теперь есть надежда, что с судейством в украинском футболе будет гораздо меньше проблем.

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После перерыва "Кривбасс" окончательно сломил сопротивление соперника. На 53-й минуте Бойко грубо ошибся выполняя штрафной на своей половине поля и отдал мяч прямо на Принса, а ганский футболист, в свою очередь, воспользовался подарком и пробил точно в угол ворот, сделав счет 0:2. А на 63-й минуте Денис Кузик пробил с угла штрафной площадки и точно попал в дальний верхний угол ворот — 0:3

Таким образом, "Кривбасс" набрал 37 очков и укрепился на 1-м месте в турнирной таблице. В прошлом туре "Кривбасс" сыграл вничью с луганской "Зарей", 2:2. У ЛНЗ по-прежнему 20 очков и 10-е место в таблице.