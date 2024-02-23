Шевченка помітили у компанії Монзуль на матчі чемпіонату України

Гра ЛНЗ - "Кривбасс" завершилася з рахунком 3:0 на користь команди із Кривого Рогу.

У Ковалівці (Київська обл.) завершився матч 18 туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги, в якому черкаський ЛНЗ приймав "Кривбас" з Кривого Рогу. Матч пройшов на арені "Колос" через проблеми з підігрівом поля на стадіоні у Черкасах.

Гра завершилася з рахунком 3:0, повідомляє "Телеграф". Після приблизно рівного за грою та рахунком першого тайму, у другому лідер турнірної таблиці УПЛ буквально зім’яв оборону суперника.

Ключовим моментом у першій половині гри став пенальті, який на 41-й хвилині призначила Анастасія Романюк. Спочатку здалося, що пенальті виник з нічого, але на повторі було чітко видно, що м’яч влучив у руку гравця ЛНЗ. 11-метровий чітко реалізував хорватський легіонер "Кривбасу" Хрвоє Іліч.

Все це відбувалося на очах нового президента УАФ Андрія Шевченка та керівника Комітету арбітрів Катерини Монзуль. І тепер є надія, що із суддівством в українському футболі буде набагато менше проблем.

Керівники УАФ побували на першому матчі після рестарту УПЛ

Після перерви "Кривбас" остаточно зламав опір суперника. На 53-й хвилині Бойко грубо помилився, виконуючи штрафний на своїй половині поля і віддав м’яч прямо на Прінса, а ганський футболіст, у свою чергу, скористався подарунком й пробив точно у кут воріт, зробивши рахунок 0:2. А на 63-й хвилині Денис Кузік пробив з кута штрафного майданчика і точно влучив у дальній верхній кут воріт — 0:3.

Таким чином, "Кривбас" набрав 37 очок і зміцнився на 1-му місці у турнірній таблиці. В минулому турі "Кривбас" зіграв внічию з луганською "Зорею", 2:2. У ЛНЗ, як і раніше, 20 очок й 10-е місце в таблиці.