"Мы уже разведены две недели": экс-капитан "Динамо" рассказал о громком событии из жизни (видео)

Известный футболист уже находится в статусе холостяка

Бывший капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк рассказал о разводе со своей женой Ириной. Полузащитник уже некоторое время находится в новом статусе.

По словам футболиста, бракоразводный процесс прошел довольно быстро. Также игрок рассказал о разделе имущества в программе Брутальний футбол.

"Мы уже разведены. Официально – где-то две недели. Подал документы, когда приехал в Украину. Это все заняло около трех месяцев времени, может, чуть больше.

Боролся ли я за распределение имущества? Нет. У меня такой принцип. Многие меня не понимают, как так, но у меня такое видение. Есть куча историй у моих друзей, но я привык немного по другому решать эти вопросы. Поэтому я озвучил, человека устраивает, и все – к нему не возвращаемся", – сказал Морозюк.

Интервью Николая Морозюка

Николай Морозюк играл в составе "Динамо" в 2005-2010 и 2015-19 годах. Игрок является 2-кратным чемпионом Украины и 3-кратным обладателем Суперкубка Украины в составе столичной команды. Также он является лучшим ассистентом чемпионата Украины сезона 2016/17.

Ранее стало известно, что перед началом весенней части сезона 2023/24 "Динамо" несла в заявку 7 новых футболистов.