У "Динамо" большое пополнение: клуб внес в заявку сразу 7 новых футболистов

Вторую часть сезона "Динамо" начнет матчем с "Металлистом 1925"

Киевское "Динамо" значительно расширило заявку на вторую половину сезона в Украине. В нее внесли сразу семь новых имен.

Об этом сообщили на официальном сайте столичной команды. Заявка на вторую часть Премьер-лиги была обновлена 21 февраля.

В частности, во второй части сезона за "Динамо" смогут сыграть защитники Демьян Третьяк, Алексей Рыбак и Даниэль Дехтяр, а также полузащитники Иван Андрейко, Константин Губенко, Павел Люсин и Богдан Редушко.

Интересно, что все эти футболисты выступают за молодежный состав "Динамо". Их внесли в список Б. Теперь они доступны для тренерского штаба киевлян и на матчи чемпионата Украины. При этом они также могут выступать в чемпионате юношеских команд.

В первом официальном матче 2024 года киевляне сыграют с "Металлистом 1925". Встреча пройдет 25 февраля.

По итогам 14-ти туров киевское "Динамо" имеет в своем активе 28 очков. Сейчас столичная команда занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидера на шесть очков. При это у киевлян на три сыгранных матча меньше.

Ранее "Телеграф" писал о том, что во второй части сезона фанатам разрешили вернуться на трибуны на матчи УПЛ.