"6 дней спал": Милевский рассказал, как оказался в коме

Экс-спортсмен попал в больницу из-за проблем с алкоголем

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал, как оказался в коме из-за проблем с алкоголем. "Миля" прошел реабилитацию и вернулся к нормальной жизни.

О попадании в больницу Милевский рассказал сам в интервью блогеру Александру Волошину. Артем не собирался долго находится в медучреждении, однако врачам даже пришлось ввести его в состояние искусственной комы.

По словам Милевского, он хотел лишь "прокапаться" в больнице после того, "как дал джазу, попивая ром", однако врачи попросили его остаться. В итоге Артем заснул, а очнулся лишь спустя 6 дней.

"Вызвали больничку, туда погрузились и выехали. Приезжаем, туда-сюда, думаю, сейчас прокапаюсь и по домам опять. Но в итоге сложилось так, что [говорят] "молодой человек, вам нужно остаться".

Ну, я без паники, думаю останусь, день-два, сделаю все процедуры и все, я свободен, буду гулять, вернусь живчиком, и по итогу… Я засыпаю. Под капельницей. Меня усыпляют. А просыпаюсь только через 6 дней. Но мое первое впечатление было, что мне дали какое-то снотворное, и я поспал часов 20, 24. Просыпаюсь, весь в проводах. Пацаны стоят, говорят: нормально? Ты 6 дней спал. Ну как врачи объяснили, я был в искусственной коме", – рассказал Милевский.

Напомним, о проблемах "Мили" со здоровьем стало известно после его публикации в соцсетях. "Миля" сначала отказался от госпитализации, однако друзья все-таки сумели отвезти его в лечебное заведение. Бывший футболист поправил свое здоровье и вернулся в публичную жизнь. Добавим, что бывший партнер Милевского по команде Александр Алиев публично рассказал о проблемах со здоровьем "Мили", из-за чего друзья поссорились.