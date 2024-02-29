"Полный трэш": Милевский ответил Алиеву в скандальной перепалке"

Милевский сильно удивился реакции товарища на свои слова

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский ответил на фразу Александра Алиева, который накануне заявил, что "Милевского для него больше не существует". Реакция Алиева была обусловлена тем, что раньше Артем назвал "очень глупым поступком" то, что Александр публично рассказал о его здоровье.

Сам Милевский считает что ничего особенного не сказал, а лишь просил товарища "не выносить сор из избы". В своем Телеграмм-канале Артем отметил:

"Немножко видел кусочек… Саша… Полный трэш. Увидел мое интервью. Я только сказал, что не нужно выносить сор из избы. И все. Не п#######м, ни х######м, б###ь, никого не обзывал. Я даже разговаривать не умею, как этот хабаровский мастер.

Так что у меня нет слов, б###ь. Еще раз убеждаюсь, что это, б###ь… просто смех, е#####я н###й. Пусть посмотрит мое интервью", – отметил Милевский.

Алиев выступал в составе киевского "Динамо" в 2005-2010 и 2011-2013 годах, в то же время Милевский защищал цвета киевской команды в 2002-2013 годах. Долгое время футболисты дружили и неоднократно рассказывали об этом СМИ.

В октябре 2023-го года Алиев рассказал о проблемах товарища с алкоголем и отметил, что тот даже какое-то время находился в коме.