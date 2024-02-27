Чемпионат Европы по водным видам спорта, якобы, пройдет в Казани

Чемпионат Европы по водным видам спорта vожет пройти в Казани в 2028 году. Европейская федерация водных видов спорта, якобы, сама предложила провести соревнование в России.

Об этом пропагандистскому агентству РИА Новости рассказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. Пока что предложение находится на рассмотрении.

По словам Сальникова "European Aquatics (Европейская федерация водных видов спорта) предложила провести чемпионат Европы 2028 года в Казани. В данный момент их предложения находятся на рассмотрении. Пока не могу сказать, когда именно окончательно будет утверждено место проведения турнира".

Вместе с тем, министр спорта Татарстана Владимир Леонов уточнил Матч ТВ, "У нас был подписан контракт на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2024‑м, который включал в программу все водные виды спорта, кроме водного поло. В итоге турнир перенесли в Белград. Нам было предложено перенести чемпионат Европы с 2024 на 2028 год. Были перевыборы в European Aquatics и мы решили, что после "Игр будущего" обсудим это предложение" .

Россия потеряла права на все международные спортивные соревнования после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Кроме турнира в Казани, это был также чемпионат мира по волейболу и ряд других соревнований.

Ранее сообщалось, что в Буркина-Фасо прошел турнир имени Путина.