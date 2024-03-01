"Скажіть дякую, що не у в’язницю": РФ показово покарала хокеїстів за "протест" проти Білорусі (відео)

Російські хокеїсти поплатилися за свою поведінку у грі з білорусами

Тренера юнацької збірної РФ з хокею U-18 Олександра Титова, а також кількох хокеїстів цієї команди відсторонено від ігор через поведінку після матчу з однолітками з Білорусі. До речі, всі російські збірні усунуті від міжнародних змагань до закінчення сезону 2024/25.

Федерація хокею Росії (ФХР) покарала власних гравців та тренера за інцидент на турнірі Кубок Майбутнього, який пройшов у Білорусі на початку лютого. Про це повідомляє пресслужба ФХР на своєму офіційному сайті.

Дисциплінарний комітет ФХР ухвалив:

головному тренеру Титову протягом шести місяців заборонено тренерську діяльність у збірних командах Росії;

дискваліфікувати на три матчі у складі збірних команд Росії хокеїстів юніорської збірної: воротаря Петра Андріянова, нападників Єгора Суріна та Вадима Дудорова.

"Крім цього, зазначеним хокеїстам встановлено випробувальний термін тривалістю шість місяців: у разі повторного порушення протягом цього терміну, до перерахованих гравців будуть прийняті суворіші санкції", — йдеться в заяві ФХР.

У мережі вважають, що хокеїсти легко відбулися, адже за "протест" влада РФ могла їх покарати значно жорсткіше. Також користувачі висміяли, що в умовах санкцій обидві команди на "міжнародній арені" фактично грають тільки одна з одною.

Нагадаємо, збірна РФ програла білорусам із рахунком 5:6. Після цього росіяни відмовилися від нагород на знак протесту проти суддівства. Воротар Андріянов та нападник Дудоров відмовилися приймати нагороди як найкращі гравці турніру на своїх позиціях. Капітан команди Сурін залишив на льоду приз за друге місце на турнірі.

Раніше Латвія покарала своїх хокеїстів, які виступили на "Іграх Майбутнього" у Казані (Росія). До речі, президент РФ Володимир Путін особисто відкривав ці змагання.