Блогер в первом раунде брутально нокаутировал профессионального боксера (видео)

Джейк Пол выходит на новый уровень

В ночь на воскресенье, 3 марта, в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико) состоялся большой вечер бокса, главным событием которого стал бой американского блогера Джейка Пола (8–1, 5 KO) и профессионального боксера из США Райана Бурленда (17–2, 6 KO). Для Пола это стало второй победой над профи после начала его боксерской карьеры.

Пол нокаутировал оппонента уже в первом раунде. Об этом сообщает "Телеграф".

Поединок, который проходил в рамках 1-го тяжелого веса, завершился уже в первом раунде. Пол агрессивно пошел на оппонента с первых секунд, зажал его в углу и заставил капитулировать — рефери спас Райана от избиения.

Добавим, что второй главный бой шоу Аманда Серрано (46–2–1, 30 KO) — Нина Майнке (18–3, 4 KO) не состоялся из-за проблем Аманды со здоровьем. Врачи выдали запрет на поединок.

Пол прославился своими победами на ринге над "ютуберами" и ветеранами ММА, а теперь занялся профессиональными боксерами. Джейк проиграл только Томми Фьюри, сводному брату Тайсона Фьюри. К слову, "Цыганский король" должен в мае выйти на ринг против Александра Усика. Однако украинец не уверен, что этот поединок состоится. Ранее британец не сумел выйти на ринг в феврале из-за травмы глаза.