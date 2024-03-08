Джошуа - Нганну: онлайн-трансляция боя

Большой бой пройдет в Эр-Рияде

В пятницу, 8 марта, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер профессионального бокса, в главном бою которого на ринг выйдут британец Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и камерунец Франсис Нганну (0-1, 0 КО). Победитель этого поединка, по замыслу промоутеров, получит чемпионский бой против победителя боя Усик — Фьюри.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Джошуа — Нганну. Начало — в 19:00 по киевскому времени. Главный бой шоу ориентировочно начнется после полуночи.

Онлайн-трансляция вечера бокса Джошуа — Нганну

Джошуа и Нганну подерутся за право провести бой с чемпионом. Британские промоутеры надеются, что "Цыганский король" победит Усика, после чего можно будет организовать шоу Джошуа — Фьюри. Однако у "Хищника", который сделал себе имя в ММА, другие планы. Франсис вполне может нокаутировать AJ, ведь у него почти получилось потушить свет Тайсону. На кону поединка Джошуа — Нганну стоят огромные деньги. Британец гарантировано заработает 50 млн долларов, а камерунец — 20 млн.

Перед боем боксеры провели традиционную церемонию взвешивания. Вес AJ составил 114,49 кг, а "Хищника" — 123,65 кг.

Где и когда смотреть

Вечер бокса в Эр-Рияде стартует в 19:00 по киевскому времени. Первые 4 поединка андекарда будут показаны в прямом эфире на YouTube. В прямом эфире в Украине шоу в Саудовской Аравии покажет медиа-сервис DAZN. Стоимость показа — 370 грн по месячной подписке на сервис. Добавим, что главный бой вечера ориентировочно начнется 9 марта в 00:30 по киевскому времени.

Промо видео боя Джошуа - Нганну

Прогноз букмекеров

Аналитики предлагают сделать ставку на победу британца с коэффициентом 1,28-1,34. В то же время успех камерунца менее вероятен — коэффициент 3,75-4,15. Добавим, что специалисты предполагают, что самым вероятным исходом "дуэли" станет победа Джошуа нокаутом (коэффициент 1,61).

Андеркард шоу

Разогревать публику в Эр-Рияде будут 18 боксеров, в частности украинский супертяж Андрей Новицкий (9-0, 8 КО), который выйдет на ринг против американца Хуана Торреса (11-5-1, 4 КО). В главном бою андеркарда китайский боксер Чжан Чжилей (26-1-1, 21 КО) будет защищать титул "временного" чемпиона мира по версии WBO в поединке против новозеландца Джозефа Паркера (34-3, 23 КО).

Андеркард шоу Джошуа - Нганну

Последний бой

Энтони Джошуа в своем последнем поединке разгромил шведа Отто Валлина, одержав победу техническим нокаутом.

Нганну, в свою очередь, моментально ворвался в рейтинги супертяжелого дивизиона, положив в нокдаун Тайсона Фьюри. Правда, победить "Цыганского короля" камерунец не сумел.

Напомним, после боя с Нганну Фьюри получил тяжелые повреждения, из-за чего поединок с Усиком был перенесен на февраль 2024 года. Примечательно, что в феврале Тайсон получил повреждение в спарринге, из-за чего их бой с украинцем вновь сместили в календаре.