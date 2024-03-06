Джошуа — Нганну: де і коли дивитися бій

Великий бій відбудеться у Саудівській Аравії

У п’ятницю, 8 березня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться масштабне шоу боксу, головною подією якого стане супербій Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) — Франсіс Нганну (0-1, 0 КО). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Джошуа — Нганну.

У прямому ефірі в Україні шоу у Саудівській Аравії покаже медіасервіс DAZN. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Подивитися вечір боксу в Ер-Ріяді легально можна за допомогою підписки на DAZN. Вартість показу — 370 грн за місячною підпискою на сервіс. Початок шоу о 19:00 за київським часом. Додамо, що головний поєдинок Джошу — Нганну орієнтовно розпочнеться 9 березня о 00:30 за київським часом.

Промо відео бою Джошуа — Нганну

Джошуа є дворазовим чемпіоном світу у гевівейті, а його суперник — ексчемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC), колишній боєць ММА, який лише торік дебютував у профі-боксі. Переможець поєдинку отримає шанс провести поєдинок за чемпіонські титули проти переможця бою Усик — Ф’юрі.

Нагадаємо, у своєму останньому бою AJ ефектно розібрався з Отто Валліном. Франсіс, у свою чергу, відправив у нокдаун самого "Циганського короля", але за очками поступився британцю.