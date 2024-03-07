В два с половиной раза больше: определились гонорары Джошуа и Нганну

Экс-чемпион мира по боксу получит куда больший гонорар

Стали известны гонорары экс-чемпиона мира по боксу Энтони Джошуа и экс-чемпиона по смешанным единоборствам Франсиса Нганну. Их очный поединок состоится 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Этот бой станет одним из самых прибыльных для Джошуа. Сообщается, что он заработает более 50 миллионов долларов. И это без учета PPV и возможных призовых, сообщает talkSPORT.

Также сообщается, что Нганну получит 20 миллионов долларов. Это будет самый прибыльный бой в его карьере. Эта сумма вдвое больше, чем он заработал в бою с Фьюри. В эту сумму также не входят деньги за PPV, гонорары за победу или прохождение полной дистанции и т.д. Таким образом, вполне возможно, что Нганну заработает еще на 20% больше.

Сообщается, что порядок цифр еще может измениться, но Джошуа точно заработает значительно больше, чем Нганну. Поединок Джршуа — Нганну станет главным вечером боя в Эр-Рияде.

Ранее стало известно, что Роналду оскандалился, пожелав удачи российскому боксеру, который будет участвовать в андеркарде боя Джошуа — Нганну.