У два з половиною рази більше: визначилися гонорари Джошуа та Нганну

Екс-чемпіон світу з боксу отримає значно більший гонорар

Стали відомі гонорари екс-чемпіона світу з боксу Ентоні Джошуа та екс-чемпіона зі змішаних єдиноборств Франсіса Нганну. Їхній очний поєдинок відбудеться 8 березня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Цей бій стане одним із найприбутковіших для Джошуа. Повідомляється, що він заробить понад 50 мільйонів доларів. І це без урахування PPV та можливих призових, повідомляє talkSPORT.

Також повідомляється, що Нганну отримає 20 мільйонів доларів. Це буде найприбутковіший бій у його кар’єрі. Ця сума вдвічі більша, ніж він заробив у бою з Ф’юрі. У цю суму також не входять гроші за PPV, гонорари за перемогу чи проходження повної дистанції, тощо. Таким чином цілком можливо, що Нганну заробить ще на 20% більше.

Повідомляється, що порядок цифр ще може змінитися, але Джошуа точно заробить значно більше ніж Нганну. Поєдинок Джршуа — Нганну стане головним вечором бою в Ер-Ріяді.

Раніше стало відомо, що Роналду оскандалився, побажавши успіху російському боксеру, який братиме участь в андеркарді бою Джошуа — Нганну.