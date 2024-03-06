Криштиану встретился с Магомедом Курбановым в Эр-Рияде

Звезда мирового футбола португалец Криштиану Роналду встретился с российским боксером Магомедом Курбановым. Экс звезду мадридского "Реала" и лидера сборной Португалии не смутило гражданство боксера с которым он встретился и тот факт, что его страна уже два года ведет войну против Украины, что осуждает весь цивилизованный мир.

Напротив, он пожелал россиянину удачи в предстоящем бою за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании RCC Boxing Promotions.

Курбанов 8 марта проведет поединок за чемпионский пояс WBA против Исраила Мадримова из Узбекистана. Бой станет частью главного карда вечера бокса Knockout Chaos, который состоится в Эр-Рияде. Встреча боксера с Роналду состоялась во время экскурсии по новому спортивному залу, построенному по инициативе министра и председателя Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха. Роналду выступает за клуб "Аль-Наср", который базируется в Эр-Рияде.

"Пока шли в зал, пообщались про бои, про весогонку и так далее. Он пожелал мне удачи в предстоящем поединке. Я спросил, будет ли он когда-нибудь выходить на ринг. Он сказал: "Нет, я только играю", — приводит пресс-служба слова Курбанова.

Главным боем вечера 8 марта станет противостояние британца Энтони Джошуа и экс-чемпиона UFC в тяжелом весе камерунца Франсиса Нганну.