В России своих олимпийцев сочли предателями еще до начала соревнований

Пока на соревнования пробились 12 россиян

Спортсменам из России все же разрешили выступить на Олимпиаде-2024 в Париже, однако представлять свою страну они там не смогут. Россиян обязали выступать под нейтральным флагом, что вызвало возмущение у них на родине.

Внимание на такие ограничительные меры обратил российский телеграм-канал Fighterbomber, активно поддерживающий войну в Украине. Автор канала категорически выступает против поездки своих соотечественников в Париж в статусе нейтральных спортсменов.

"Нейтральные, бл*т. Я специально не назвал их "наши". Кто будет под ним выступать, тот предатель. По-другому сегодня никак не получается", — говорится в сообщении.

Нейтральный флаг россиян на Олимпиаду-2024

В комментариях к публикации пользователи также активно поддерживают автора. Большинство из них считают, что ехать на Олимпиаду их соотечественникам не стоит.

Отметим, что на Олимпийских играх в Париже смогут выступить не более 55 россиян. По состоянию на 20 марта туда квалифицировались лишь 12 представителей России. Требования касательно символики и другие ограничения также распространяются на спортсменов из Беларуси. Все ограничения наложены из-за кровавой войны русских против украинского народа.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Ранее "Телеграф" писал о том, что россияне не смогли получить лицензию на Олимпиаду в спортивной гимнастике.