Макрон попросит РФ об олимпийском перемирии: у Захаровой началась истерика

В РФ агрессивно отреагировали на потенциальный режим тишины во время Олимпиады

Франция предложит РФ режим прекращения огня в Украине на время проведения Олимпийских игр-2024 в Париже. К слову, российские атлеты смогут принять участие на Играх, правда, в нейтральном статусе и с другими ограничениями.

Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью украинским медиа. Он отметил, что Франция обратится к РФ с соответствующей просьбой.

"Мы об этом попросим", – сказал Макрон

В РФ уже отреагировали на слова президента Франции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова начала истерить из-за поставок оружия из Франции в Украину.

"Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных, а также прекратить спонсировать терроризм. Второе предложение к Макрону: выдвинуть аналогичное предложение к сторонам ближневосточного конфликта. От слова Франции наверняка там много зависит", — заявила Захарова.

Напомним, Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Международный олимпийский комитет (МОК) обещает тщательно проверить каждого россиянина, который квалифицируется на Игры. К слову, в РФ считают, что россияне, которые поедут на Игры, нарушат российские законы.