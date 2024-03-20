У Росії своїх олімпійців визнали зрадниками ще до початку змагань

Поки що на змагання пробилися 12 росіян

Спортсменам з Росії все ж таки дозволили виступити на Олімпіаді-2024 у Парижі, проте представляти свою країну вони там не зможуть. Росіяни зобов’язали виступати під нейтральним прапором, що викликало обурення у них на батьківщині.

Увагу на такі обмежувальні заходи привернув російський телеграм-канал Fighterbomber, який активно підтримує війну в Україні. Автор каналу категорично виступає проти поїздки своїх співвітчизників до Парижа у статусі нейтральних спортсменів.

"Нейтральні, бл*т. Я спеціально не назвав їх "наші". Хто буде під ним виступати, той зрадник. Інакше сьогодні ніяк не виходить", - йдеться у повідомленні.

Нейтральний прапор росіян на Олімпіаду-2024

У коментарях до публікації користувачі також активно підтримують автора. Більшість із них вважають, що їхати на Олімпіаду їхнім співвітчизникам не варто.

Зазначимо, що на Олімпійських іграх у Парижі зможуть виступити трохи більше 55 росіян. На 20 березня туди кваліфікувалися лише 12 представників Росії. Вимоги щодо символіки та інші обмеження також поширюються на спортсменів із Білорусі. Усі обмеження накладені через криваву війну росіян проти українського народу.

Олімпіада в Парижі пройде з 26 липня до 11 серпня.

Раніше Телеграф писав про те, що росіяни не змогли отримати ліцензію на Олімпіаду в спортивній гімнастиці.