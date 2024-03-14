Путин - диктатор: мэр Парижа жестко высказалась о россиянах на Олимпиаде-2024

Пока окончательного решения еще нет

Все еще продолжаются дискуссии на тему того, пускать ли спортсменов из России на Олимпиаду-2024 в Париж. Против данного события выступили власти столицы Франции.

Как заявила мэр Парижа Анн Идальго, она бы хотела, чтобы русских спортсменов на соревнованиях не было. Ее слова приводит Reuters.

"Я предпочитаю, чтобы они не приезжали. Мы не можем вести себя так, будто вторжение не существует. Мы не можем вести себя так, будто Путин не является диктатором, который сегодня угрожает всей Европе", — заявила она во время общения с журналистами.

Напомним, что летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Еще в конце прошлого года МОК допустил российских спортсменов к соревнованиям, но при ряде ограничений. Они должны выступать в нейтральном статусе – без гимна, флага и национальной символики. Также бан получили представители командных видов спорта от России. Кроме того, на Олимпиаду не пустят атлетов, которые связаны с российскими силовыми ведомствами.

В начале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. В нем он призвал коллегу сделать все, чтобы россиян на Олимпиаде в Париже не было.

Ранее "Телеграф" писал о том, что российские власти начали запугивать своих спортсменов, которые собираются поехать на Олимпиаду в Париж.